아이유, 1살 연상 남사친 위해 '나혼산' 등장...맛집→한강 산책 후 "좀 걱정된다"('나혼산')

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[스포츠조선 정안지 기자]MBC '나 혼자 산다'에서 배우 유수빈이 '21세기 대군부인'을 통해 찐친이 된 아이유, 이연과 함께 한강 벚꽃 산책에 나선다.

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숨 쉴 틈 없이 티격태격하며 남다른 또래 케미를 뽐내는 가운데, 유수빈이 아이유를 향한 걱정을 드러낸다고 해 무슨 사연일지 궁금증을 자아낸다.

오늘(24일) 방송되는 MBC '나 혼자 산다'에서는 배우 유수빈이 절친 아이유, 이연과 함께한 모습이 공개된다.

집에서 나온 유수빈은 친구들을 만나기 위해 약속 장소로 향한다. 그가 만난 친구들은 바로 '21세기 대군부인'을 통해 찐친이 된 아이유와 이연이다. 유수빈은 이들에 대해 "여동생들이지만 친구나 다름없는 관계"라며 주기적으로 만나 우정을 쌓고 있다고 밝힌다. 앞서 세 사람은 드라마 촬영 후 제주도 여행을 다녀오는가 하면, 함께 찍은 챌린지 영상으로 우정을 뽐낸 바. '나 혼자 산다'를 통해 어떤 모습을 보여줄지 기대가 모인다.

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유수빈과 아이유, 이연은 모이자마자 서로를 향해 거침없이 핀잔(?)과 애정을 쏟아내며 리얼한 찐친 케미를 뽐낸다. 유수빈은 "좀 걱정되거든요"라며 아이유를 향한 진심 어린 걱정을 내비친다고 해 무슨 이유일지 궁금증을 끌어올린다. 이어 세 사람이 벚꽃이 핀 한강을 산책하는 모습도 공개된다. 이들은 '느좋 사진 찍기'에 집중하며 웃음을 빵 터뜨리는데, 과연 결과물은 어떨지 관심이 쏠린다.

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그런가 하면 유수빈은 자신만의 단골 맛집으로 아이유와 이연을 에스코트한다. 그는 "실망시킨 적이 단 한 번도 없다"라며 자부심을 드러낸다. 이어 그는 맛있게 먹는 꿀팁까지 전수하는데, 아이유와 이연의 반응에 눈길이 쏠린다.

한편 아이유는 최근 유수빈과 이연에게 감동받았던 순간을 언급하며 "내 친구 중에서는 유일하게 와 줬다"라고 고마움을 전하는데, 어떤 사연일지 본 방송을 궁금케 한다.

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배우 유수빈과 아이유, 이연의 찐친 케미는 일상은 오늘(24일) 밤 11시 10분 방송되는 MBC '나 혼자 산다'에서 확인할 수 있다.

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anjee85@sportschosun.com