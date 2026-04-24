유깻잎 "전남편 최고기 여친과 함께 딸 키울 것"...파격적인 공동 양육 [전문]

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[스포츠조선 김수현기자] 뷰티크리에이터 유깻잎이 전남편 최고기와의 이혼 이후에도 서로의 연인을 존중하며 딸을 위한 공동 양육에 진심인 모습을 전했다.

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23일 유깻잎은 SNS를 통해 "이번 방송 출연을 앞두고 저 역시 고민이 참 많았다"라 말을 꺼냈다.

최근 유깻잎은 TV CHOSUN 이혼 부부들의 입장 정리 리얼리티 'X의 사생활'에 전남편인 최고기와 출연하며 이혼 후 현재의 삶을 공개한 바 있다.

유깻잎은 4개월 된 남자친구를 공개하며 재혼을 전제로 열애하고 있다 밝혔고, 전남편인 최고기 역시 5년째 연애 중인 미혼 여자친구를 공개했다.

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유깻잎은 "이혼이라는 선택이 결코 가볍게 비춰지지 않기를 바랬고 무엇보다 우리 솔잎이에게 최선의 방향이 무엇일까를 가장 먼저 생각했다"며 "방송을 통해 보신 것처럼 저희는 각자 좋은 인연을 만나며 그 안에서 배우고 성장하며 정서적으로 더 단단해지고 있다"고 밝혔다.

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그는 "이혼한 관계에서 조금 생소해 보일 수 있는 모습일지라도 저희 모두는 솔잎이가 더 큰 사랑 속에서 건강하게 자랄 수 있도록 각자의 자리에서 최선을 다하고 있다"며 이혼 후에도 딸 솔잎 양을 양육하는 데에는 엄마 아빠 모두 진심임을 전했다.

이어 전남편인 최고기의 현재 여자친구에 대해서도 이야기 했다. 그는 "주은님도 저도 솔잎이의 든든한 보호자이자 엄마로서 노력하는 마음은 모두 같다고 생각한다"고도 했다.

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그러면서 "편견 어린 시선보다는 '참 열심히 잘 살고 있구나' 하는 응원으로 저희 모두를 지켜봐 주시면 정말 큰 힘이 될 것 같다"고 당부했다.

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한편 최고기와 유깻잎은 지난 2016년 결혼해 딸 솔잎 양을 낳았지만 2020년 이혼했다. 딸은 최고기가 육아 중이다.

이하 유깻잎 SNS 전문

이번 방송 출연을 앞두고 저 역시 고민이 참 많았습니다.

이혼이라는 선택이 결코 가볍게 비춰지지 않기를 바랬고 무엇보다 우리 솔잎이에게 최선의 방향이 무엇일까를 가장 먼저 생각했습니다.

방송을 통해 보신 것처럼 저희는 각자 좋은 인연을 만나며 그 안에서 배우고 성장하며 정서적으로 더 단단해지고 있어요!

이혼한 관계에서 조금 생소해 보일 수 있는 모습일지라도 저희 모두는 솔잎이가 더 큰 사랑 속에서 건강하게 자랄 수 있도록 각자의 자리에서 최선을 다하고 있습니다!

주은님도 저도 솔잎이의 든든한 보호자이자 엄마로서 노력하는 마음은 모두 같다고 생각해요!!

이혼이 인생의 실패가 아니라 각자의 행복을 찾아가는 또 다른 시작임을 보여드리고 싶었습니다. 때로는 흔들릴 때도 있겠지만 그 시간들조차 저를 성장시키는 밑거름이라 믿고 있어요..!

편견 어린 시선보다는 '참 열심히 잘 살고 있구'' 하는 응원으로 저희 모두를 지켜봐 주시면 정말 큰 힘이 될 것 같습니다

아! 그리고 작은 오해가 생긴 것 같아 살짝 정정할게요! 제 남친 여동생 결혼식에 두 분이 참석했다는 이야기가 돌던데 그건 사실이 아니랍니다

방송에서 친한 친구 리나씨의 결혼식 장면에서 제 남자친구가 친한 친구의 오빠이다보니.. 오해의 소지가 있게 전달된 것 같아요..허허

따뜻한 시선으로 지켜봐 주시고 응원해 주시는 분들께 진심으로 감사드립니다

보내주신 응원 잊지 않고! 저 역시 솔잎이의 엄마로서 제 자신으로써 열심히 살아나가 보겠습니다!

shyun@sportschosun.com