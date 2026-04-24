[청룡랭킹] 추혁진, 최재명 0.6% 초박빙 승부 최종 승자는 누가될까?

출처=추혁진 인스타그램

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추혁진과 최재명이 청룡랭킹 남자 가수부분 투표에서 박빙의 승부를 펼치고 있다.

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투표 마감일인 24일 오전 10시 현재 선두는 득표율 28%의 추혁진이다.

지난주 내내 선두를 지키던 추혁진은 그 어느때보다 팬덤의 화력이 필요한 상황이다. 추혁진은 선두를 지켜낼 경우 첫 청룡랭킹 타이틀을 차지하게 된다,

2위는 최재명이 득표율 27.31%를 기록하며 간발의 차이로 2위 자리를 지키고 있다.

출처=최재명 인스타그램

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두 후보의 득표율 차이는 약 0.6% 차이로 최근 진행 된 청룡랭킹 투표 중 가장 치열한 승부가 예상된다.

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이제 투표 종료까지 남은 시간은 약 14시간이다. 끝까지 선두를 수성하겠다는 추혁진, 뒤집기에 도전하는 최재명.

둘의 대결 못지 않게 두 후보를 든든하게 지켜주는 열정적인 팬덤의 대결도 관전 포인트.

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추혁진과 최재명의 흥미진진한 승부가 펼쳐지는 4월 청룡랭킹 남자 가수부분 투표는 오늘 자정까지 진행된다.

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한편 '청룡랭킹'은 청룡영화상과 청룡시리즈어워즈의 주최사인 스포츠조선과 셀럽챔프가 함께 진행하며, 매달 수상자 선정과 더불어 반기별 수상자를 통해 트렌드를 이끌어가는 화제의 스타들을 선정한다. 6개월에 한 번씩 뽑히는 반기별 수상자(남자 배우,여자 배우, 남자 가수, 여자 가수)에게는 트로피가 주어진다.