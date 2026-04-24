'월세 1000만원家' 떠난 손담비, 새집 공사 난관 "벽 철거 돼야, 환장해"

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[스포츠조선 정유나 기자] 가수 겸 배우 손담비가 이사 준비를 위해 집을 전면 철거하고 새로운 보금자리 인테리어를 시작하는 과정을 공개했다.

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24일 손담비의 유튜브 채널에는 '빌라 리모델링 인테리어! 이번에 싹 다 엎었어요...(철거 현장&가구 셀렉)'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상 소개글에는 "새로운 보금자리 인테리어 영상이다. 인테리어 이전 공간을 시원하게 싹 철거하는 현장부터, 제 취향을 가득 담아 고심 끝에 가구들을 셀렉하는 모습까지 모두 담아봤다. 먼지 가득한 철거 현장에서 멘붕도 오고 고민도 많았지만, 하나씩 채워질 미래를 생각하니 너무 행복한 시간이었다"고 설명했다.

영상 속 손담비는 "이제 집에 짐을 거의 다 뺀 상태고 내일부터 철거가 시작된다"며 빈집 상태를 직접 소개했다. 그는 "여기는 거실이고 복층 구조인데, 벽도 다 철거 예정"이라며 공간 전체를 새롭게 바꿀 계획을 밝혔다. 이어 신발장, 주방, 계단, 안방 등 집 곳곳을 언급하며 "전부 다 탈바꿈할 예정"이라고 전면적인 리모델링을 예고했다.

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특히 손담비는 중심부에 있는 벽을 가리키며 "이 벽이 철거가 안 된다고 한다. 이 벽이 진짜 철거가 돼야 하는데. 환장한다"라고 고민을 털어놨다.

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철거 과정에 대해 손담비는 "생각보다 일이 커졌다"며 당황스러워하면서도 "하나씩 채워질 미래를 생각하니 기대된다"고 말했다.

이후 손담비는 철거가 진행된 집을 다시 찾아 둘러봤다. 그는 "드디어 철거 완료 됐다. 곧 예쁘게 인테리어해서 다 보여드리겠다"고 전했다.

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앞서 손담비는 월세 1000만 원, 관리비 80만 원 이상이 드는 이태원 신혼집을 떠나 새 집으로 이사한다고 밝혔다.

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한편 손담비는 2022년, 5세 연상의 전 스피드스케이팅 선수 이규혁과 결혼했으며, 지난해 4월에는 딸 해이 양을 품에 안았다.

jyn2011@sportschosun.com