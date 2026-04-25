‘건물주 딸’ 11기 순자, 남편도 잘 골랐네…‘행시 출신’ 공무원과 9月 결혼

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[스포츠조선 조민정 기자] '나는 솔로' 11기 순자가 결혼을 앞두고 웨딩드레스 자태를 공개하며 관심을 모으고 있다.

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최근 순자는 자신의 SNS에 "평생치 꾸꾸꾸 몰빵한 날"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 순자는 플라워 장식이 더해진 화이트 웨딩드레스를 입은 채 꽃을 들고 서 있다. 남편과 나란히 선 모습에서 사랑스러움과 예비 신부의 단아한 분위기가 강조된다.

다른 컷에서는 야외 촬영에서는 베일을 얼굴 위로 살짝 올린 채 고개를 숙인 모습으로 플라워 디테일과 부케가 자연과 어우러진 장면을 연출했다.

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앞서 순자는 오는 9월 결혼을 앞두고 "평생 같이 놀 사람 찾았다"며 예비 신랑에 대한 애정을 드러낸 바 있다. 예비 남편은 1995년생 동갑내기로 행정고시 출신 5급 공무원으로 알려졌다.

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이와 함께 순자는 방송 이후 '금수저설'로도 주목받고 있다. 명품 브랜드 가방을 다수 소장한 모습이 공개되며 화제를 모았고 건물주인 아버지를 두고 있다고 직접 SNS에 밝히는 등 가족 배경과 주거 환경 등이 알려지며 관심이 이어지고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com