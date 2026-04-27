이소라·홍진경, 故최진실 사후 털어 둔 진심 "환희 준희 곁에 늘 있으려고"

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[스포츠조선 이지현 기자] 모델 겸 방송인 홍진경이 고 최진실의 자녀들을 꾸준히 챙기는 이유를 밝혔다.

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26일 첫 방송된 MBC '소라와 진경'에서는 이소라와 홍진경이 15년의 오랜 공백을 깨고 서로를 마주했다.

이날 이소라는 15년 동안 다사다난 했던 홍진경의 삶에 대해 물었다. 홍진경은 "15년 동안 결혼도 하고, 아이도 낳고, 암 투병도 하고, 이혼도 했다"면서 "항암을 6번 했다"고 밝혔다.

그는 '난소암' 선고를 받았던 과거를 회상하며, "항암은 첫 번째랑 마지막이 제일 쉽다. 중간에 세 번째, 네 번째가 제일 힘들어서 삶을 포기하고 싶었다"고 고백하며 ""지금은 건강하다. 완치했다"고 담담히 털어 놓았다. 이에 이소라는 "너무 애썼다 진경아"라고 다독였다.

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또한 이소라는 "진경이가 대단하다고 생각한 게 있다. (故 최진실 자녀) 환희, 준희를 계속 챙기더라. 내 아이들이나 내 가족의 조카들 챙기는 것도 사실 너무 힘든 일인데 평생을 어떻게 꾸준히 챙길 수 있을까. '대단하다'고 생각했다"면서 "어떤 마음인 거냐"고 물었다.

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이에 홍진경은 "저도 그렇게 자주 만나거나 많이 챙기지는 못하지만, 처음부터 '꾸준히 하자'는 생각은 했다"면서 "늘 옆에 꾸준히 있으려고 했다. 무슨 일이 있으면 항상 나한테 올 수 있게"라고 속마음을 털어놔 눈길을 끌었다.

한편 이소라와 홍진경은 과거 故 최진실, 정선희, 이영자, 엄정화, 최화정 등과 연예계 대표 절친 모임에서 두터운 친분을 자랑했다. 하지만 2008년 최진실이 세상을 떠난 후 자연스럽게 멀어진 것으로 알려졌다.

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하지만 최진실의 아들 최환희, 준희와 꾸준한 만남을 이어 오고 있으며, 오는 5월 결혼을 예정 중인 최준희는 지난해 "이모한테 각자 짝꿍들 허락 맡고 옴"이라며 홍진경과 만난 사진을 공개한 바 있다.

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olzllovely@sportschosun.com