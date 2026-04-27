조혜원, ♥이장우와 결혼 1년 만에 폭로 "오빠 변했어, 아저씨 다 됐네"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] 배우 이장우와 조혜원 부부의 신혼생활이 최초로 공개된다.

Advertisement

26일 MBC '시골마을 이장우' 측은 공식 SNS를 통해 이장우와 조혜원 부부의 홍보 영상을 공개했다. "오빠.. 시골가서 살더니 변한거야..? 그래도 사랑스러운 하나뿐인 내 남편"이라며 "장우&혜원 신혼생활 최초 공개 '시골마을 이장우 시즌3' 4/29(수) 밤 9시 첫 방송"이라는 글을 게재했다.

공개된 영상에는 이장우, 조혜원 부부가 바닷가를 배경으로 함께 합을 맞춘 멘트를 이야기했다. 영상에는 '시골살이 하더니 아저씨 다 된 남편'이라는 글과 함께, 이장우는 "4월 29일 '시골마을 이장우' 시즌3 첫 방송, 많은 관심과 사랑 부탁드립니다"라며 먼저 돌발 행동을 해 조혜원을 당황시켰다.

하지만 이내 조혜원이 "가!!"라고 하자, 이장우는 아내 말을 잘 들었고 셋을 센 후 이혜원도 함께 뛰어갔다. 두 사람은 어깨동무 포옹을 하며 달달한 신혼임을 드러냈다.

Advertisement

영상 말미에도"장우&혜원 신혼라이프 최초 공개"라고 덧붙여 기대감을 드러냈다.

Advertisement

한편 '시골마을 이장우3'는 서해의 밥도둑을 찾아, 부안으로 간 이장우가 부안을 달리고, 먹고, 다시 찾게 되는 곳으로 탈바꿈할 세 번째 지역 재생 프로젝트다. 지난 2024년 4부작으로 첫 선을 보인 시즌1에 이어 지난해 5부작으로 발전한 시즌2 후 약 5개월 만에 시즌3로 돌아왔다.

엇보다 지난해 이장우와 결혼한 아내 조혜원이 직접 지원사격에 나서며 색다른 재미를 예고했는데. 두 사람이 방송에서 함께하는 모습이 처음으로 공개되는 만큼, 아내 조혜원을 향한 사랑꾼 이장우의 다정함에도 관심이 집중됐다는 후문이다.

Advertisement

역대 최대 규모 현장에서 완판 신화를 쓴 '밥도둑' 메뉴가 과연 시청자들의 입맛까지 사로잡을까? MBC '시골마을 이장우3'는 오는 4월 29일(수) 밤 9시에 첫 방송 된다.

Advertisement

olzllovely@sportschosun.com