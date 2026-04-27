'46kg' 손담비, 출산 후 21kg 감량...옷도 헐렁 "모든게 쪼그라들었다" (아니근데진짜)

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 겸 배우 손담비가 출산 이후 달라진 몸 상태와 육아 일상을 솔직하게 털어놨다.

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27일 방송된 SBS 예능 '아니 근데 진짜!'에서는 '국가대표 원조 섹시퀸' 손담비가 아이돌 멤버 오디션에 도전하는 모습이 그려졌다.

이날 오디션 현장에 등장한 손담비를 본 이수지는 "여자 멤버를 뽑는다는 말은 없었잖아"라며 울컥하는 반응을 보여 웃음을 자아냈다.

시스루 의상을 자신 있게 소화한 손담비는 "오디션이니까 이 정도 준비는 해야 한다"며 여유로운 모습을 보였다.

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오랜 공백기를 가진 그는 다시 활동을 시작하기 위해 오디션에 지원했다고 밝혔고, 이에 이수지는 '섹시 탈곡기' 퍼포먼스로 기선제압에 나섰다. 그러나 손담비 역시 원조 댄싱퀸다운 섹시 댄스로 응수하며 현장을 압도했다.

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이 과정에서 이수지는 옷이 헐렁할 정도로 마른 손담비의 몸매를 보고 "너무 볼품없게 종잇장 같다"고 농담했고, 손담비는 "사는 게 힘들다"며 웃어 넘겼다. 이에 탁재훈은 "원래 손담비가 이렇게 마르지 않았다"고 덧붙였다.

손담비는 "원래 건강미 있는 스타일이었는데 아기를 낳고 모든 게 쪼그라들었다"며 속상한 마음을 드러냈다. 그는 키 168cm에 과거 50kg 정도였지만 현재는 약 46kg까지 체중이 감소했다고 밝혔다.

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또한 "만삭 때는 67kg까지 나갔는데 21kg이 빠졌다"고 설명하며 출산 이후 급격한 체중 변화를 언급했다.

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'육아가 힘드냐, 남편이 힘드냐'는 이상민의 질문에는 "여러 가지 이유가 있다"고 웃으며 답했다. 이어 "최근 이사도 있었고 밥을 잘 챙겨 먹지 못했다. 내가 예민한 편이다"라고 솔직하게 고백했다.

특히 손담비는 "아기를 낳고 야식을 먹어본 적이 없다. 너무 피곤해서 아기 재우고 그냥 잠든다. 매일 새벽 5시 반에 일어나야 해서 배고파도 기절하듯 잔다"고 털어놔 육아의 고충을 전했다.

그럼에도 불구하고 출산 후에도 여전히 깨끗한 피부를 유지하고 있는 손담비는 "지금은 얇게 화장했다"고 밝혀 감탄을 자아냈다.

shyun@sportschosun.com