팬들 앞에서 대놓고 조작이라니..제베원 박건욱, 팬사인회 논란 사과 "진심으로 반성"[전문]

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[스포츠조선 김소희 기자]그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE) 박건욱이 팬사인회 현장에서 불거진 '조작 논란'에 대해 직접 고개를 숙였다.

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박건욱은 5일 팬 소통 플랫폼을 통해 장문의 글을 게재하며 최근 팬사인회에서 있었던 자신의 행동에 대해 사과의 뜻을 전했다.

그는 "최근 팬사인회에서의 제 행동에 대해 진심 어린 사과를 드리고 싶어 이 글을 올린다"며 "당시 현장에서 제가 더 신중하게 판단하고 행동했어야 했는데 그러지 못했다. 그로 인해 많은 분들께 혼란과 상처를 드렸다는 점을 무겁게 받아들이고 있다"고 밝혔다.

이어 "저의 부족함으로 인해 혼란을 드리고 상처를 받으신 분들께 진심으로 사과드린다"며 "팬분들께서 보내주시는 마음을 늘 소중하게 생각해 왔음에도 그 마음에 걸맞은 모습을 보여드리지 못해 죄송하다"고 고개를 숙였다.

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또한 "이번 일을 가볍게 여기지 않고 진심으로 반성하겠다"며 "이번 앨범 활동을 함께 응원해 주시고 믿어주신 제로즈 여러분께 다시 한번 실망감을 드려 죄송하다. 또한 우리 제로베이스원 멤버들과 옆에서 함께 애써주시는 스태프분들께도 죄송하다는 말씀을 드리고 싶다"고 전했다.

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끝으로 박건욱은 "앞으로는 더 신중하게 행동하고, 제로즈 여러분께서 보내주시는 믿음에 부끄럽지 않은 사람이 될 수 있도록 진심을 다해 반성하고 성장하겠다"며 "다시 한번 진심으로 죄송하다"고 재차 사과했다.

앞서 박건욱은 최근 진행된 대면 팬사인회에서 폴라로이드 사진 증정 이벤트를 진행하던 중 당첨 번호를 발표하는 과정에서 논란의 중심에 섰다. 현장에서 직접 뽑은 번호와 다른 숫자를 말하는 모습이 팬들이 촬영한 영상에 담기면서 의혹이 불거진 것이다.

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해당 영상은 온라인 커뮤니티와 SNS를 통해 빠르게 확산됐다. 일부 팬들은 당첨자를 임의로 변경하려 한 것 아니냐는 의문을 제기했고, 박건욱이 특정 팬에게 혜택을 주기 위해 번호를 바꿔 부른 것 아니냐는 지적도 이어졌다.

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논란이 확산되자 박건욱은 결국 직접 사과문을 게재하며 팬들에게 사과의 뜻을 전했다. 팬들의 신뢰와 응원 속에 활동을 이어온 만큼, 이번 사과가 성난 팬심을 돌릴 수 있을지 관심이 쏠린다.

한편 박건욱이 속한 한속이욱건박편한제로베이스원은 Mnet '보이즈 플래닛'을 통해 결성된 프로젝트 그룹이다. 지난 2023년 7월 10일 '유스 인 더 셰이드'를 발매하고 데뷔했다.

다음은 박건욱 사과문 전문

제로베이스원 박건욱입니다.

최근 팬사인회에서의 제 행동에 대해 진심 어린 사과를 드리고 싶어 이 글을 올립니다.

당시 현장에서 제가 더 신중하게 판단하고 행동했어야 했는데, 그러지 못했습니다. 그로 인해 많은 분들께 혼란과 상처를 드렸다는 점을 무겁게 받아들이고 있습니다.

저의 부족함으로 인해 혼란을 드리고 상처를 받으신 분들께 진심으로 사과드립니다.

팬분들께서 보내주시는 마음을 늘 소중하게 생각해 왔음에도, 그 마음에 걸맞은 모습을 보여드리지 못해 죄송합니다.

이번 일을 가볍게 여기지 않고 진심으로 반성하겠습니다.

이번 앨범 활동을 함께 응원해주시고 믿어주신 제로즈 여러분께 다시 한번 실망감을 드려 죄송합니다. 또한 우리 제로베이스원 멤버들과, 옆에서 함께 애써주시는 스태프분들께도 죄송하다는 말씀 드리고 싶습니다.

앞으로는 더 신중하게 행동하고, 제로즈 여러분께서 보내주시는 믿음에 부끄럽지 않은 사람이 될 수 있도록 진심을 다해 반성하고 성장하겠습니다.

다시 한번 진심으로 죄송합니다.