방탄소년단 진, '월매출 3억' 친형 얼굴 공개됐다…묘하게 닮았네

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 방탄소년단 진의 친형이 공개됐다.

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16일 정준하의 유튜브 채널에는 '정준하 아니면 모을 수 없는 주나투어 멤버들과 무더위를 날려버릴 가평의 쿨스팟 1박 2일 코스'라는 제목의 영상이 게재됐다.

정준하는 정기고, 베이비복스 이희진 심은진, 댄서 제이블랙 메리 부부, 전진아 전통주 소믈리에 박사, 명현지 셰프 등을 초대해 '주나투어 시즌5'를 기획했다. 특히 진의 친형인 김석중 씨는 고기 굽기 담당으로 등장했다.

정준하는 "동생이 방탄소년단 진"이라며 김 씨를 소개했다. 김 씨는 큰 눈과 볼 라인은 물론 웃는 모습까지 진과 묘하게 닮은꼴이라 눈길을 끌었다.

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김 씨는 이미 방탄소년단 팬들 사이에서는 잘 알려져 있는 인물이다. 2020년 진이 형의 결혼식에서 직접 사회를 맡으며 남다른 형재애를 드러냈기 때문. 또 지난해 방송된 KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'에서도 배재훈 세프가 "진 친형이 운영하는 레스토랑도 제가 컨설팅해서 살렸다"며 식당이 월 매출 3억원을 기록한다고 말해 관심을 받았다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com