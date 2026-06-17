김영희X정범균 '말자쇼', 또 자체 최고 시청률 갱신…월요일 예능 최강자 맞네

사진 제공=KBS

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[스포츠조선 안소윤 기자] '말자쇼'가 자체 최고 시청률을 경신했다.

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지난 15일 방송된 KBS2 '말자쇼'는 전국 시청률 3.3%(이하 닐슨코리아 기준)를 기록했다. 이는 지난 4월 27일 개그맨 서경석이 출연했던 '인생의 첫 경험' 특집이 기록한 3.1%를 뛰어넘은 수치다. '말자쇼'는 이날 최고 시청률을 새롭게 썼을 뿐만 아니라 동시간대 예능 프로그램들과의 시청률 경쟁에서도 1위를 굳건히 지켰다.

'말자쇼'의 인기는 꾸준히 상승 곡선을 그리고 있다. 특히 지난 8일 방송된 '말자팅' 특집은 화제를 모았다. '말자팅'은 MC 김영희가 현장에서 커플을 연결해 주던 즉석 소개팅 코너를 확대한 것으로, 이날 무려 7쌍의 커플이 탄생했을 뿐만 아니라 청춘남녀들의 풋풋한 에너지가 시청자들의 미소를 자아냈다.

사진 제공=KBS

특히 일본 여성 관객이 이상형을 찾는 장면은 분당 최고 시청률 4.3%를 기록했다. 제작진은 이러한 시청자들의 뜨거운 반응에 따라 이번 겨울 '말자팅' 특집 재편성을 검토 중이다.

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15일 방송에서도 분당 최고 시청률 4%를 달성했다. 이날 '최고의 1분'은 게스트로 출연한 산부인과 전문의 김지연이 갱년기 자가 테스트 질문들을 공개한 장면이었다.

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SNS에서도 '말자쇼'에 대한 반응이 뜨겁다. 지난 1월 개설된 '말자쇼' 공식 인스타그램은 5개월 만에 누적 조회수 2억 뷰를 돌파했다. 특히 최근 3개월간 릴스 조회수만 1억 1000만 뷰를 기록하며 폭발적인 성장세를 이어가고 있다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com