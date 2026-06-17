외화 호러 7년만의 기록..'백룸' 21일차 100만 돌파 성공

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조지영 기자] 호러 영화 '백룸'(케인 파슨스 감독)이 개봉 21일 만에 100만 관객을 돌파했다.

Advertisement

'백룸'이 영화관입장권통합전산망 기준 지난 16일 개봉 21일만에 누적 100만 관객을 넘어섰다. 조던 필 감독의 '겟 아웃'과 '어스' 이후 약 7년 만에 나온 외화 호러 스릴러 100만 돌파작으로, 팬데믹 이후 좀처럼 흥행 정점을 찍지 못했던 외화 호러 장르에 오랜만의 이정표를 세웠다.

앞서 '백룸'은 팬데믹 시기 최고 흥행 외화 호러로 꼽히는 '콰이어트 플레이스2'의 기록을 단숨에 뛰어넘으며 일찌감치 100만 돌파를 예고한 바 있다.

'백룸'이 100만이라는 숫자를 쌓아 올린 동력은 단연 젠지 세대인 젊은 관객이었다. CGV 예매 분포 기준 20대가 38%로 가장 높았고, 10대와 30대가 나란히 19%로 뒤를 이으며 2030 세대가 흥행의 중심에 섰다. 성별로는 남성 53%, 여성 47%로 고른 분포를 보였다. 인터넷 문화와 도시 괴담에 익숙한 이들을 비롯해 짧은 영상과 밈으로 접해온 젊은 관객들이 극장으로 향했고, 관람 인증과 후기가 다시 새로운 관객을 불러들이는 선순환이 이어졌다.

Advertisement

평일에도 식지 않는 N차 관람 수요가 주말 신규 유입과 맞물리며, '백룸'은 개봉 3주 차에도 흥행 역주행과 함께 좀처럼 꺾이지 않는 흥행 곡선을 그려냈다.

Advertisement

무엇보다 관객을 다시 극장으로 부른 힘은 영화 외적으로도 발휘했다. 인터넷 도시전설 '백룸' 세계관을 바탕으로 한 만큼, 개봉 이후 SNS와 온라인 커뮤니티에는 결말 해석과 이스터에그 찾기, 세계관 설명 콘텐츠가 쏟아졌다. 특히 한국 지하철 환승 통로나 심야 무인역의 노란 형광등 복도를 '리얼 백룸'으로 공유하는 게시물이 확산되며 영화를 본 관객이 일상에서 다시 영화를 떠올리고 또 한 번 극장을 찾게 만드는 N차 관람의 불씨가 됐다. 한 편의 영화가 하나의 놀이이자 문화 현상으로 번진 셈이다.

'백룸'은 노란 벽면과 끝없는 형광등 아래 펼쳐진 기이한 공간에서 설명할 수 없는 일들을 마주한 주인공들의 이야기를 그린 작품이다. 추이텔 에지오포, 레나테 레인스베가 출연했고 케인 파슨스 감독이 연출을 맡았다.

Advertisement

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com