"파닭 먹고 싶다"...강민경, 밤운동 끝낸 후 '한줌 허리+완벽 S라인'

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[스포츠조선 이지현 기자] 다비치 멤버 강민경이 운동으로 다져진 탄탄한 몸매를 공개하며 감탄을 자아냈다.

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강민경은 16일 자신의 SNS에 "밤운동 끝"이라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 강민경은 헬스장에서 거울 셀카를 촬영하고 있는 모습이다. 몸에 밀착되는 하늘색 반팔 상의와 블랙 레깅스를 착용한 그는 운동으로 다져진 탄탄한 보디라인을 드러냈다.

특히 한 손에 잡힐 듯한 잘록한 허리와 군살 없는 복부 라인, 탄탄한 하체가 시선을 사로잡았다. 꾸준한 운동으로 완성한 건강미 넘치는 실루엣이 돋보이며, 자연스러운 S라인 몸매가 감탄을 자아낸다.

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모자를 눌러쓴 편안한 차림에도 남다른 비율과 슬림한 체형이 눈길을 끈다. 거울 셀카만으로도 완벽한 운동 자극을 선사하며 팬들의 뜨거운 반응을 얻고 있다.

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강민경은 사진과 함께 "파닭 먹고 싶다"는 솔직한 멘트도 덧붙여 운동 후 찾아온 현실적인 식욕을 드러내며 웃음을 안겼다.

평소 꾸준한 운동과 철저한 자기관리로 유명한 강민경은 SNS를 통해 운동 루틴과 건강한 일상을 공유하며 많은 팬들의 워너비 스타로 꼽히고 있다.

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olzllovely@sportschosun.com