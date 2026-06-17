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신기루, 母 떠나보낸 지 두 달…"어린이날 추억 떠올라 너무 서럽다"

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신기루, 母 떠나보낸 지 두 달…"어린이날 추억 떠올라 너무 서럽다"

[스포츠조선 정안지 기자]개그우먼 신기루가 지난 3월 모친상을 겪은 뒤 힘겨운 심정을 털어놨다.

지난 16일 유튜브 웹예능 '신여성'에서 신기루는 3월 어머니를 떠나보낸 이후의 일상을 솔직하게 고백했다.

영상 속 신기루는 "상을 당한 지가 얼마 안 됐다. 그래서 그냥 맥락 없이 눈물이 나더라"며 아직도 깊은 슬픔 속에 있다고 밝혔다.

이경실은 "어머니가 아프셨었냐"라며 조심스럽게 물었고, 신기루는 "아프시긴 했는데 이렇게 빨리 돌아가실 줄 몰랐다"라고 답했다. 이어 "(녹화 기준)아직 두 달이 안 됐다. 그냥 막 울다가 또 갑자기 웃다가"라면서 복잡한 감정을 전했다.

특히 신기루는 "어제 어린이날이었는데, 어렸을 때의 엄마와의 어린이날 추억이 떠오르면서 너무 서럽더라"며 "5월 가정의 달인데 너무 스트레스받는다"라고 전했다.

신기루, 母 떠나보낸 지 두 달…"어린이날 추억 떠올라 너무 서럽다"

이경실은 "지금은 그리움이 새록새록 나면서 무뎌질 때까지 계속 그럴 거다"라고 하자, 신기루는 "이게 무뎌질 수 있는 정도의 일인지를"이라고 먹먹한 심정을 드러냈다. 이에 이경실은 "무뎌진다는 게 이제 그 텀이 좀 길어진다는 거다. 지금은 뭐만 봐도 엄마 생각이 나고 하는데 그게 조금은 속도가 늦춰진다는 거다"라면서 "어떻게 엄마를 잊냐"라고 위로했다.

신기루는 "요즘 식욕이 제일 땡긴다. 헛헛하니까"라고 털어놨다. 그러면서 그는 매 순간이 다 후회가 된다. 마지막쯤에 그렇게 빨리 가질 줄 모르고 이야기를 많이 못 하고 바쁘다고 잠깐 보고 왔다"라면서 안타까움을 드러냈다. 신기루는 "'이렇게는 못 산다'면서 생각을 좀 바꾸려고 했다. '엄마한테 잘해줬던 걸 생각하자' 했는데 너무 없더라"라면서 미안한 마음을 전했다.

anjee85@sportschosun.com

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