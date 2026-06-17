'47세' 한다감, 임신 21주차인데 고작 3kg 증가..."솔직히 너무 힘들어"

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 한다감이 임신 21주차에도 체중 증가를 단 3kg으로 유지하고 있는 근황을 공개했다.

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한다감은 17일 자신의 SNS를 통해 "잠이 안 오는 밤이네요"라며 임신 중 일상을 전했다.

그는 "저녁은 샐러드와 단백질로만 섭취했다"며 "식단 관리가 지겨워질 때쯤 메뉴를 한 번 바꿔봤다"고 밝혔다.

함께 공개된 식단은 신선한 채소와 단백질 위주로 구성된 건강식으로, 임신 중에도 꾸준한 체중 관리와 건강 유지에 힘쓰고 있는 모습을 보여줬다.

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특히 임신으로 인해 체중이 자연스럽게 증가하는 시기임에도 불구하고 철저한 식습관을 유지하고 있다는 점이 눈길을 끌었다.

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한다감은 이어 "요즘도 3kg 증가한 몸무게로 유지 중"이라며 "(솔직히 너무 힘듦)"이라고 털어놨다.

현재 임신 21주차인 그는 체중 증가를 최소화하며 건강 관리를 이어가고 있는 것으로 알려졌다. 솔직한 고백에서는 임신 기간 동안 몸 관리에 대한 부담감과 노력이 고스란히 드러나 공감을 자아냈다.

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또한 그는 건강한 임신 생활을 위한 조언도 잊지 않았다. 한다감은 "규칙적인 수면 생활과 바이오리듬을 유지하는 것이 중요해서 일찍 누웠는데 잠이 오지 않았다"고 근황을 전한 뒤 "찬물을 많이 마시지 말고 에어컨도 너무 많이 쐬지 말고 건강한 음식으로 건강한 하루 보내시길 바란다"고 당부했다.

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한편 한다감은 최근 임신 사실을 공개하며 큰 화제를 모았다. 특히 40대 후반의 나이에 건강하게 임신에 성공했다는 소식이 전해지면서 많은 축하를 받았다.

그는 현재 KBS2 예능 프로그램 슈퍼맨이 돌아왔다를 통해 임신 과정과 출산 준비 과정을 공개하고 있다.

shyun@sportschosun.com