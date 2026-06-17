전원주, 고관절 수술 후 반대쪽 다리도 말썽 "연예인 생활 못할까 걱정했다"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 전원주가 고관절 수술 후 검진을 위해 병원을 찾았다.

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16일 전원주의 유튜브 채널에서는 '여러분 앞에 오래 서고 싶은데…이제는 어쩔 수 없나 봅니다..'라는 제목의 영상이 게재됐다.

전원주는 "작년에 넘어져서 고관절 수술을 받았는데 수술 경과가 어떤가 궁금해서 왔다"고 병원을 찾았다.

수술 후 4개월 만에 검진을 받으러 온 이유에 대해 전원주는 "(수술한 후) 괜찮은데 다리가 좀 욱신욱신하다. 수술한 다리는 멀쩡한데 수술 안 한 다리가 불편하다. 그게 궁금하다"고 밝혔다.

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제작진은 "수술할 때 걱정 안 됐냐"고 물었고 전원주는 "걱정했다. 수술 받으면서 '연예인 생활을 못하지 않을까' 이런 생각을 많이 했다. 근데 하고 나니까 너무 좋다"고 밝혔다.

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이어 "걱정 많이 했다. 나이 들면 동창 모임에 나가도 전부 수술한 얘기, 지팡이 짚고 들어오는데 안 짚는 거만 해도 다행이지"라고 안도했지만 "병원에 오면 떨린다. 결과가 나쁘게 나오지 않을까 싶어 불안하다"고 토로했다.

의사를 만난 전원주는 자신의 증상을 설명했다. 이에 의사는 "수술한 부위는 대부분 조심해서 사용하게 되는데 수술 안 한 부위는 내가 몸을 지탱하는 유일한 부분이라서 힘을 많이 줘서 피로도가 높으실 수 있다"고 밝혔다.

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엑스레이 촬영 결과 수술한 고관절은 문제가 없었다. 다만 의사는 "허리 쪽에 관절염이 조금 진행이 되어있다. 척추 간 협착증이 조금 뒤쪽으로 전체적으로 있고 네 번째 요추와 5번째 요추 사이가 어긋나있다. 외상 때문에 그런 것 보다는 퇴행성 변화로 몸 안에 있는 탄력 성분이 줄고 디스크가 주저앉으면서 위치 배열이 조금 밀려 있어서 그거 때문에 증상이 생길 수도 있다"고 밝혔다.

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하지만 수술이나 시술은 필요 없는 상태라고. 이에 전원주는 안도하며 기뻐했다.

wjlee@sportschosun.com