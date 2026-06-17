서인영, '결혼식 패싱' 조민아에 공개 사과하더니...'보험왕' 소식에 '좋아요'

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[스포츠조선 김수현기자] 걸그룹 쥬얼리 출신 조민아가 또 한 번 눈부신 성과를 거두며 '보험왕'의 저력을 입증한 가운데 서인영과 나눈 훈훈한 우정 역시 주목 받고 있다.

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조민아는 지난 16일 "2관왕. 기존 MVP 1위, 22번째 DB QUEEN 수상"이라는 글과 함께 수상 소식을 전했다.

보험 설계사로 활동 중인 그는 또 한 번 뛰어난 실적을 기록하며 업계 정상급 성과를 달성한 사실을 알렸다.

조민아의 기쁜 소식에 과거 함께 활동했던 쥬얼리 멤버들의 응원도 이어졌다. 멤버 이지현과 서인영은 해당 게시물에 '좋아요'를 누르며 축하의 마음을 전했다.

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무엇보다 팬들의 관심을 모은 것은 과거 불화설로 화제를 모았던 서인영의 반응이었다. 한때 관계 이상설이 제기됐던 두 사람이 다시 돈독한 모습을 보이면서 팬들의 시선이 집중됐다.

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앞서 조민아는 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에 출연해 쥬얼리 멤버 박정아, 이지현, 서인영과 재회했다. 당시 네 사람은 오랜만에 완전체로 뭉쳐 '쥬얼리 완전체 무대'를 선보이며 큰 화제를 모았다.

특히 서인영은 과거 조민아와의 불화설에 대해 직접 언급하며 진심 어린 사과를 전하기도 했다. 두 사람은 2023년 서인영의 결혼식 당시 조민아만 참석하지 못하면서 불화설에 휩싸인 바 있다.

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결혼식에 조민아를 초대하지 않았던 서인영은 "내가 미안한 일이다. 민아는 항상 나에게 손을 뻗어줬는데 내가 힘든 부분이 있었다"며 "나의 모자란 점이었다"고 솔직하게 털어놨다. 이어 조민아 역시 이를 받아들이며 서로의 오해를 풀었고, 두 사람은 다시 우정을 회복했다.

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한편 조민아는 2002년 그룹 쥬얼리로 데뷔해 많은 사랑을 받았다. 이후 2020년 비연예인 남성과 결혼해 아들을 품에 안았지만, 2022년 이혼 후 홀로 아들을 양육하고 있다.

shyun@sportschosun.com