[공식] 전세계 제대로 참교육 당했다..김무열 '참교육' 2주 연속 글로벌 TOP 10 1위 기록

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조지영 기자] 넷플릭스 시리즈 '참교육'(이남규·김다희·문종호 극본, 홍종찬 연출)이 넷플릭스 글로벌 TOP 10 비영어 쇼 1?위를 2주째 지키며 상승세를 이어갔다.

Advertisement

'참교육'이 공개 2주 차에도 글로벌 TOP 10 비영어 쇼 1위를 기록했다. '참교육'은 2110만 시청수(시청 시간을 작품의 총 러닝타임으로 나눈 값)와 2억2580만 시청 시간을 기록하며, 대한민국을 포함해 일본, 싱가포르 등 46개국에서 1위를 석권했다. 여기에 미국, 영국, 인도, 프랑스, 독일, 호주, 멕시코, 브라질 등 총 91?개 국가에서 TOP 10 리스트에 이름을 올려 작품을 향한 전 세계의 뜨거운 관심을 실감케 한다.

특히 해외 언론은 "각 에피소드마다 서로 다른 사건을 다루면서도 큰 서사를 점진적으로 풀어낸다. 빠른 호흡을 유지하면서도 다음 이야기를 궁금하게 만들어 정주행의 재미를 높인다"(Collider), "'참교육'?은 현대 공교육 시스템에 대한 대단히 날카롭고 어려운 철학적 질문들을 쉴 새 없이 던지는 흡입력 높은 드라마이며, 우리 사회 전체의 대화와 성찰이 필요한 핵심 폐부들을 높은 통찰력으로 선사해 주었다"(India Today)라며 끊이지 않는 극찬을 보내고 있다.

국내외 시청자들 또한 "10시간 동안 소화제 같은 드라마였습니다"(왓챠피디아_하하**), "한 에피소드를 한 회차에 끝내는 것도 좋고 '사과는 피해자한테 하는 것'이라는 메시지를 전달하는 것도 너무 좋았음"(유튜브_한**), "배우들이 ?羔? 매력있는 거야. 진짜 미쳤다 연기를 수백명이 전부 다 잘해"(유튜브_Ric***), "정말 완벽하다. 사회적 메시지를 담은 아주 흥미롭고 훌륭한 시리즈다"(IMDb_saur***), "단순히 액션만 있는 게 아니라 자신의 행동에 대한 대가를 치르는 모습은 엄청난 카타르시스를 선사한다. 날카로운 스토리, 빠른 전개, 강렬한 감정적 긴장감이 마지막까지 몰입하게 만든다"(IMDb_mou***)라고 전하며 전 세계를 강타한 '참교육'의 뜨거운 인기를 실감케 한다.

Advertisement

함께 공개된 미공개 스틸에는 교육 현장을 바로잡기 위해 고군분투했던 교권보호국 4인의 활약과 그 이면의 서사까지 담겨 있어 이목을 집중시킨다.

Advertisement

위기에 처한 학생을 구하고 가해 학생들에게 통쾌한 참교육을 선사하는 나화진(김무열), 임한림(진기주), 봉근대(표지훈)의 모습부터 교권보호국을 지키기 위해 묵묵히 책임을 감당하는 최강석(이성민)의 모습까지, 다양한 장소와 상황 속에서 각자의 방식으로 사건을 해결해 나가는 교권보호국의 활약은 시청자들에게 짜릿한 카타르시스를 안긴다. 특히 학생 시절 임한림과 군인 나화진의 모습이 담긴 스틸은 두 사람의 깊은 인연을 보여주며, 서사에 깊이를 더하고 진한 여운을 남긴다.

작품 속에서 강렬한 존재감을 드러내며 화제를 모으고 있는 조연과 특별출연 배우들의 모습도 보여 눈길을 끈다. 먼저, 학교 안팎에서 벌어지는 사건의 중심에서 두 얼굴을 보여준 빌런 조규철(이봉준)은 시청자들의 분노를 자아내며 깊은 인상을 남겼다. 여기에 '나화진'의 약혼녀이자 최강석의 딸로, 교권보호국 설립의 계기가 된 핵심 인물인 교사 최가윤(하영)을 비롯해, 무너진 교육 현장 속에서 힘겨운 시간을 견뎌야 했던 교사 정선영(이상희), 아들을 향한 과도한 교육열을 지닌 현민 엄마(서영희) 등 매 에피소드를 풍성하게 채운 특별출연 배우들의 활약은 슬픔과 뭉클함, 그리고 분노까지 다양한 감정을 불러일으키며 시청자들의 몰입도를 한층 높였다.

Advertisement

채용택·한가람 작가의 동명 웹툰을 원작으로 한 '참교육'은 선 넘는 학생, 교사, 학부모로 인해 무너진 대한민국의 교육 현장을 지키기 위해 창설된 교권보호국의 통쾌하고 시원한 참교육을 그린 작품이다. 김무열, 이성민, 진기주, 표지훈 등이 출연했고 '정신병동에도 아침이 와요'의 이남규·김다희·문종호 작가가 극본을 썼고 '소년심판' 'Mr. 플랑크톤'의 홍종찬 감독이 연출을 맡았다.

Advertisement

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com