'취사병' 윤경호, 종영 소감 길이도 남달라 "평소 행정보급관 잘 어울린다고 들었는데"

6일 풀만 앰배서더 서울 이스트폴에서 열린 티빙 오리지널 시리즈 '취사병 전설이 되다'의 제작발표회. 윤경호가 포토타임을 갖고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.06/

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 윤경호가 '취사병 전설이 되다'(최룡 극본, 조남형 연출)를 통해시청자의 '원픽' 신 스틸러로 거듭났다.

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지난 16일 시청자들의 뜨거운 관심 속에 막을 내린 티빙 오리지널 '취사병 전설이 되다'에서 윤경호는 병사들의 든든한 버팀목이 되어주는 행정보급관 박재영 상사 역을 맡아 극을 이끌었다.

최종회에서 대대장 백춘익(정웅인)의 계략으로 강림소초의 폐쇄가 결정되자, 누구보다 소초를 아끼고 책임져 온 박재영은 분노 끝에 반격을 준비했다. 그는 황석호(이상이)가 간부들이 모인 요리 대회에서 백춘익의 비리를 폭로하는 사이, 백춘익의 사무실에서 확보한 비리 증거를 들고 수사관들과 함께 현장에 나타났다. 끝내 백춘익을 궁지로 몰아넣고 강림소초를 지켜내며 통쾌한 마침표를 찍은 박재영. 동료들과 소초를 위해 앞장선 그의 리더십은 마지막까지 깊은 인상을 남겼다.

이렇듯 때론 유쾌하게, 때론 진중하게 캐릭터를 완성하며 대체 불가한 존재감을 보인 윤경호는 소속사 눈컴퍼니를 통해 "우선 '취사병 전설이 되다'를 재미있게 즐겨주고, 박재영을 아끼고 좋아해 준 시청자들께 정말 감사드린다"라며 인사를 건넸다. 이어 "좋은 작품을 만들어 준 조남형 감독과 최룡 작가, 그리고 정말 한 부대처럼 끈끈하게 호흡하면서 잊지 못할 추억을 쌓은 강림소초 동료 배우들과 스태프들에게도 고개 숙여 감사의 인사를 전하고 싶다"라는 애정 가득한 소회를 밝혔다.

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마지막으로 "평소 행정보급관이 잘 어울린다는 이야기를 많이 들었었는데 정말 행정보급관을, 그리고 박재영이라는 인물을 연기할 수 있어 행복했다. 앞으로도 다양한 작품으로 인사드릴 테니 많은 관심 부탁드린다"라고 덧붙이기도.

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'취사병 전설이 되다'를 통해 또 하나의 독보적인 인생 캐릭터를 추가한 윤경호는 오는 19일 넷플릭스 영화 '남편들' 공개에 이어, 26일 SBS 새 금토드라마 '김부장' 첫 방송까지 앞두고 있다. 스크린과 브라운관, OTT를 거침없이 넘나드는 활약 속에서 대세 배우로서의 굳건한 기세를 이어갈 전망이다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com