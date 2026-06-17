[청룡시리즈어워즈] "내 최애에 한표를"…청룡시리즈어워즈 수상 '캐스팅 보트' 네티즌 투표 시작

[스포츠조선 조지영 기자] 제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards, 이하 BSA)가 수상 결과에 결정표를 줄 '캐스팅 보트' 네티즌 투표를 시작했다.
스포츠조선이 주최하는 청룡시리즈어워즈는 이달 17일부터 30일까지 공식 홈페이지(http://bsa.blueaward.co.kr)를 통해 후보작(자) 선정을 위한 1차 네티즌 투표를 일제히 시작한다고 밝혔다.
이번 투표는 드라마 부문 최우수작품상, 남녀주연상, 남녀조연상, 남녀신인상과 예능·교양 부문 최우수작품상, 남녀예능인상, 신인남녀예능인상 등 총 12개 부문을 대상으로 진행된다. 올해 5회를 맞은 청룡시리즈어워즈는 남녀예능인상을 최우수와 우수 부문으로 나눠 시상하며, 투표는 통합해 한 번만 진행한다.
OST 인기상은 작년에 이어 올해도 셀럽챔프 앱을 통해 단독으로 진행된다. 예선 투표를 통해 상위 20위까지 후보를 압축한 뒤, 결선 투표를 이어갈 예정이다.
청룡시리즈어워즈는 매해 대중의 깊은 공감을 자아내는 공정한 심사로 그 위상을 높여왔다. 이번 5회 BSA 역시 전문가 집단의 평가, 네티즌 투표, 스포츠조선 기자단 투표 결과를 다각도로 합산해 가장 신뢰받는 최종 후보작(자)을 엄선할 계획이다.
한편, K-콘텐츠의 현재를 기록하고 더 나은 미래를 함께 열어갈 제5회 청룡시리즈어워즈는 오는 7월 31일 인천 파라다이스시티에서 개최되며, KBS2를 통해 생중계된다.
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com