넬이 쌓아온 30년 가까운 시간…정규 10집 'X' 오늘(17일) 공개

사진제공= 스페이스보헤미안

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정빛 기자] 밴드 넬(NELL)이 약 5년 만에 정규 앨범으로 돌아온다.

Advertisement

넬은 17일 오후 6시 정규 10집 'X'를 발표한다. 데뷔 이후 열 번째 정규 앨범으로, 총 11개 트랙이 수록됐다.

앨범명 'X'는 로마 숫자 10을 의미하는 동시에 특정 의미로 규정되지 않은 미지수를 상징한다. 넬은 이번 앨범에 다양한 감정과 해석이 공존할 수 있는 여지를 담고자 했다.

'X'는 약 4년에 걸친 작업 끝에 완성됐다. 최근 작업한 곡뿐 아니라 약 20년 전 처음 구상된 곡을 현재의 사운드로 재편곡한 곡도 함께 수록됐다. 서로 다른 시기에 탄생한 음악들이 하나의 앨범 안에서 연결된다.

Advertisement

앨범에는 얼터너티브 록, 모던 록, 슈게이징, 오케스트레이션 등 다양한 장르적 요소가 담겼다. 연주곡 '랫츠(Rats)'가 앨범의 시작을 열고, 타이틀곡 '스위트 딜루전(Sweet Delusion)'은 넬 최초로 브라스 세션 녹음을 도입한 곡이다.

Advertisement

'온리 원(Only One)'은 미래를 향한 시선을 담은 모던 록 트랙이며, '돈트 렛 미 고(Don't Let Me Go)'는 소중한 존재를 잃고 싶지 않은 감정을 노래한다. 타블로가 피처링에 참여한 '루저스 레시피(Loser's Recipe)'는 넬의 첫 피처링 곡이다. '블루 아이즈(Blue Eyes)', '뱀프(VAMP)' 등도 함께 수록됐다.

앞서 공개된 싱글 '상실의 관성'과 EP 'X : 3 / ?' 수록곡들은 앨범 후반부에 배치됐다. 개별 작품으로 선공개됐던 곡들이 정규 10집의 흐름 안에서 이어진다.

Advertisement

음반 형태에도 변화가 있다. 넬은 데뷔 이후 처음으로 CD 대신 고음질 마스터 파일을 담은 USB 형태의 음반을 선보인다.

Advertisement

앨범 발매와 함께 제작 과정을 기록한 에세이북 '다이어리 오브 엑스(Diary of X)'를 출간하며, 오는 20일부터 28일까지 서울 마포구 성산동 서보 아트스페이스에서 동명의 전시도 진행한다.

넬은 "10집이라서 특별하다기보다 늘 이전 앨범보다 더 좋은 앨범을 만들고 싶었다"며 "30년 가까이 활동하며 정규 앨범 10장을 발표할 수 있었다는 사실은 감사하고 뿌듯하다"고 밝혔다.

사진제공= 스페이스보헤미안

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com