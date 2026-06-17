'취사병' 미각보이즈까지 특별했다..쓴맛관철X짠맛지용 "큰 행운, 평생 잊지 못할 것"

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[스포츠조선 조지영 기자] 오감을 만족하게 한 그룹 미각보이즈의 배우 강하경, 김문기가 아쉬운 종영 소감을 전했다.

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지난 16일 막을 내린 티빙 오리지널 '취사병 전설이 되다'(최룡 극본, 조남형 연출)에서 상병 김관철이자 쓴만 관철로 활약한 강하경, 일병 표지용이자 짠맛지용으로 존재감을 드러낸 김문기가 특별한 종영 소감으로 유종의 미를 거뒀다.

'취사병 전설이 되다' 마지막회에서 김관철은 강성재(박지훈), 윤동현(이홍내)과 함께 사단배 군 급식 요리 대회에 참가했다. 그는 "소초 샷따 닫는 소리 안 들리냐? 이런 상황에서 무슨 대회야"라며 선을 긋다가도 결국 전우들을 위해 열정을 불태우는 겉바속촉 매력을 뽐냈다.

특히 강하경의 밀도 높은 감정 연기는 극의 몰입도를 최고조로 끌어올렸다. 대망의 요리 대회 당일, 김관철은 긴장감을 드러내면서도 "쫄지 말자. 우리도 뭉치면 나쁘지 않아"라며 팀원들의 사기를 북돋았다. 그는 상태 팀의 위압적인 칼질에 잠시 기가 죽었다가도 강성재의 따뜻한 눈빛에 힘을 얻는 등 끈끈한 동료애로 위기를 정면 돌파했다. 결국 김관철은 강성재, 윤동현과 함께 '7성급 요리'를 완성했고 치열한 접전 끝에 당당히 우승을 차지했다.

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강하경은 "처음으로 많은 분께 사랑받은 작품이고 캐릭터여서 평생 잊지 못할 것 같다. 그동안 관심 가져주시고 사랑해 주셔서 진심으로 감사드린다"며 "여러분께 우리 드라마가 바쁜 삶 속에서 웃으며 쉬어갈 수 있는 작은 쉼터였기를 바란다"고 진심 어린 종영 소감을 전했다.

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뿐만 아니라 극 중 김관철 상병과 케미스트리를 선보이며 극에 생기를 불어넣은 표지용 역의 김문기도 마지막회를 보낸 아쉬움을 털어놨다. 김문기는 친근하고 훈훈한 분위기를 자아냈고 김관철과 함께 강성재와 대립각을 세우며 위험한 상황에 몰아넣는 등 긴장감 있는 장면을 그려내며 신 스틸러로 시청자들의 시선을 사로잡았다.

무엇보다 김문기는 캐릭터 특유의 매력을 극대화하며 강렬한 인상을 남겼다. 섬세한 감정 표현과 자연스러운 생활 연기는 극에 재미를 더했고, 안정적인 연기 호흡으로 극의 몰입도를 높이기도 했다.

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김문기는 소속사 골든문 엔터테인먼트를 통해 "'취사병 전설이 되다' 표지용과 미각보이즈 짠맛지용을 사랑해 주신 모든 분께 감사의 인사를 꼭 전하고 싶다. 내가 표지용 역할을 만난 건 정말 큰 행운이었고, 많은 분의 사랑과 관심을 받으며 음악방송 무대에도 서는 색다른 경험을 할 수 있어 매 순간 즐거웠다"라고 소감을 전했다.

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이어 "'취사병 전설이 되다'를 함께할 수 있어서 영광이었고, 많은 분이 내게 줬던 애정 어린 관심과 사랑 잊지 않고 앞으로도 열심히 나만의 성장 서사를 써 내려가겠다. 충성!"이라고 덧붙였다.