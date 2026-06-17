려욱, 된장찌개로 두 달만 10kg 감량 "마운자로 안 해도 돼" ('덕밥집')

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[스포츠조선 이우주 기자] 슈퍼주니어 려욱이 두 달 만에 10kg을 감량한 방법을 공개했다.

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17일 유튜브 콘텐츠 '덕밥집'에서는 슈퍼주니어 려욱, SS501 김규종이 게스트로 출연했다.

이날의 음식 주제는 눈물 젖은 메뉴. 려욱이 선택한 음식은 된장찌개였다. 려욱은 "SM을 들어오기 전에 노래로 들어온 거라서 마음껏 먹고 연습생 이런 것도 잘 모르고 관리를 어떻게 해야 되는지도 모르니까 그냥 원래 먹던 대로 떡볶이 먹고 탕수육 먹고 짜장면 먹고 왔는데 다 마른 거다. 그때 대표님이 당시 슈퍼주니어 매니저였는데 '려욱이는 오늘부터 된장찌개만 먹자'더라"라며 "다들 짜장면 먹고 그럴 때 나만 된장찌개를 먹었다. 너무 물리니까 안 먹게 되더라. 그래서 살이 빠졌다"고 토로했다.

최강창민은 "기간으로 따지면 얼마나 먹은 거냐"고 물었고 려욱은 "두 달 먹었나? SM에 9월에 들어와서 11월에 데뷔했는데 딱 두 달 동안 8~10kg 빠졌을 거다. 마운자로 안 해도 된다. 마운자로 이런 거 하지 마라. 천연 마운자로다"라고 밝혀 웃음을 안겼다.

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그런가하면 김규종의 눈물 젖은 음식은 깐풍기였다. 규종은 "영생이 형이랑 연습생 때 둘이 같이 살았다. 어느날 영생이 형이 '깐풍기 알아?' 해서 '깐풍기가 뭐야?' 했는데 '깐풍기라는 게 있대' 해서 어디서 그걸 사온 거다. 그걸 너무 맛있게 먹었다"며 "영생이 형이랑 데뷔하면 무조건 깐풍기만 먹을 거라 했다. 그 기억이 너무 세서 데뷔하고 깐풍기를 진짜 많이 먹었다"고 떠올렸다.

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김규종은 "그래서 나는 (려욱과) 반대로 살쪘다. 활동할 때 엄청 통통하다. 지금은 살을 엄청 뺐다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com