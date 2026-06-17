'의사♥' 박은영, '퀸카' 한 번에 인생 바뀌었다..."광고·행사로 돈 많이 벌었다"

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[스포츠조선 김수현기자] 박은영 셰프가 '(여자)아이들' 전소연을 직접 만나 감사한 마음을 전했다.

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지난 16일 유튜브 채널 '밥은영'에는 박은영이 전소연을 만나기 위해 큐브엔터테인먼트를 찾는 모습이 공개됐다.

이날 박은영은 "(여자)아이들의 '퀸카'를 추고 제2의 인생을 살았다고 할 정도로 많은 분들에게 사랑을 받았다"며 "'퀸카'의 주인공을 직접 찾아가 보겠다"고 밝혔다.

앞서 박은영은 JTBC '냉장고를 부탁해'에서 '(여자)아이들'의 히트곡 '퀸카' 춤을 선보여 큰 화제를 모았다. 예상치 못한 무대가 폭발적인 반응을 얻으며 각종 온라인 커뮤니티와 SNS를 통해 화제를 모았고, 이후 박은영의 인지도 역시 크게 상승했다.

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박은영은 전소연을 위해 직접 준비한 간식도 전달했다. 그는 "소연 씨에게 너무 고마운 마음이 있다"며 진심 어린 감사의 뜻을 전했다.

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이어 "제가 '퀸카'를 추고 돈을 많이 벌었다. 수많은 광고와 행사 등으로 돈을 많이 벌었다"며 "'퀸카' 덕분에 정말 많은 사랑을 받았다"고 고백했다.

그러면서 "그래서 항상 보은을 하고 싶다는 마음이 있었다. 이렇게 기회가 생겨 너무 좋다"며 "소연 씨는 항상 마음속 저의 '퀸카'였다"고 덧붙였다.

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이에 전소연은 오히려 감사한 마음을 전했다. 그는 "'퀸카'가 나온 지 3년 정도 됐는데 다시 '퀸카'를 부흥시켜주셔서 진짜 너무 감사했다"며 "제가 감사해야 하는 일이라고 생각한다"고 말했다.

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이어 "그동안 '퀸카'를 잘 소화하신 분들이 많았는데 박은영 셰프님은 제 기준 '탑3' 안에 드신다"고 칭찬해 훈훈함을 자아냈다.

박은영은 SNS를 통해서도 "덕분에 돈 많이 벌었어요. 박은영 22의 인생 열어준 원조 '퀸카' 전소연한테 도시락 조공하고 새 안무 배워보기"라며 전소연에 대한 애정을 드러내기도 ?다.

한편 박은영은 2024년 넷플릭스 예능 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁 시즌1'에 흑수저 셰프 '중식여신'으로 출연해 큰 화제를 모았다. 그는 중식 대가 여경래 셰프의 제자로도 잘 알려져 있다.

이후 박은영은 JTBC '냉장고를 부탁해', 채널A '셰프의 손길 완벽한 끼' 등 다양한 예능 프로그램에 출연하며 활발한 활동을 이어가고 있다.

shyun@sportschosun.com