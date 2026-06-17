임지연, 한예종 시절 '버건디 풀착장' 흑역사…"박정민이 고구마냐고" ('유퀴즈')

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 임지연이 한예종 시절 '패션 테러리스트'로 불렸던 흑역사를 솔직하게 공개하며 웃음을 안겼다.

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17일 tvN '유퀴즈온더블럭' 측은 "허남준과 케미 폭발 임지연, 동기 박정민에겐 인간 고구마였다?! '멋진 신세계' 화제 비결 대공개"라는 제목의 예고편을 공개했다.

영상 속 임지연은 "한예종 시절 별명이 '한예종 패션 테러리스트'였다더라"는 말에 "옷을 못 입었다"라고 쿨하게 인정했다.

이어 "옷 센스가 없었다. 머리부터 발끝까지 완벽한 버건디로 입었다"라고 설명해 웃음을 자아냈다.

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특히 동기인 배우 박정민과의 에피소드도 공개했다. 유재석이 박정민을 언급하자 임지연은 곧바로 "근데 정민 오빠도 진짜 옷 못 입었다"라고 말해 폭소를 자아냈다. 그러면서 "내 눈에도 만만치 않은 사람이 나한테 옷 못 입는다고 하니까(황당했다)"라면서 "내가 버건디 룩을 입고 갔는데 '고구마냐. 고구마 왔다'라고 하더라"고 회상해 웃음을 더했다.

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또한 임지연은 글로벌 1위 화제작 '멋진 신세계'에서 호흡을 맞춘 배우 허남준과의 비하인드도 공개했다.

허남준이 멋있어 보이게끔 총력을 다했다는 임지연은 "로맨틱 코미디는 남자 주인공이 매력적인 행동을 하거나 얼굴이 진짜 잘생겨 보이거나 섹시해 보이는 게 중요하다고 생각을 했다"라고 말했다.

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이어 "세계가 살아야 서리가 산다"라면서 "그래서 매일 하는 이야기가 '내가 역광을 포기했다. 네가 조명 다 받고 있는 거 알고 있냐. 무조건 잘 생기게 나와야 한다'라고 했었다"라고 밝혀 웃음을 자아냈다.

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anjee85@sportschosun.com