안예은, 데뷔 10주년 기념 정규 컴백 "변화 확실한 앨범, 열린 비극"

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[스포츠조선 백지은 기자] 가수 안예은이 데뷔 10주년을 맞아 '열일 모드'에 돌입한다.

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안예은은 18일 오후 6시 정규 5집 '그렇게 나쁘진 않을걸'을 발매한다. 이번 앨범은 2023년 2월 선보인 정규 4집 '쉽게 쓴 이야기' 이후 3년 5개월 여만에 발표하는 정규 앨범으로, 안예은이 작사 작곡에 참여한 신곡 9곡과 미발매곡, 재녹음곡 8곡 등 총 17곡이 수록됐다.

타이틀곡 '디나이'는 강렬한 기타 리프 위에 우리가 삶의 전반에서 느끼는 좌절, 회피 등의 감정을 풀어낸 곡이다. 뮤직비디오에는 배우 이정현이 지원사격에 나서 안예은과 함께 한 편의 스릴러 영화를 보는 듯한 긴장감 넘치는 서사를 녹여냈다.

안예은은 20일과 21일 양일간 서울 강북구 성신여대 운정그린캠퍼스 대강당에서 데뷔 10주년 기념 단독 콘서트 '겹경사'를 개최한다.

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다음은 안예은의 일문일답.

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- '그렇게 나쁘진 않을걸'의 의미는 무엇인가.

언제나 지난 작업물보다 0.000001%라도 나아져야 한다는 생각입니다. 앨범 준비 전 처음으로 아무 곡도 쓰지 않고 5개월 정도 쉬었는데요, 잘 쉬어야 더 좋은 곡이 나온다는 것을 깨닫게 되었습니다. 개인적으로 이전 작업물들과 비교했을 때 변화가 가장 확실하게 느껴져서 기뻤습니다.

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- '그렇게 나쁘진 않을걸'을 통해 가장 전하고 싶은 메시지는 무엇인가.

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비현실적인 이야기로 곡을 만들 때면 '열린 비극'을 좋아하는 제 취향이 항상 반영되고는 하는데요. 그래서 일단은 '해피엔딩이 아닌 이야기라도 재미있을걸?'이라는 의미가 있습니다. 특히, 이번 앨범은 비현실적인 이야기와 자전적인 이야기가 적절하게 분배되어 있는 앨범입니다. '인생 살기 너무 힘들지만 생각보다 괜찮을걸?'이라는 말씀 또한 드리고 싶었습니다. 마지막으로 저는 성격상 제 작업물에 대해 '이번에 정말 멋진 것이 나왔습니다!'와 같은 자신감 넘치는 이야기를 잘하지 못하는데요. '이 앨범이 그렇게 나쁘진 않을걸?'이라는 뜻에서 제가 할 수 있는 최대한의 뽐내기를 해보았다는 의미도 있습니다.

-정규 4집 '쉽게 쓴 이야기' 이후 약 3년 5개월 만에 발표하는 정규 앨범인 만큼, 고민이 깊었을 것 같다.

앞서 말씀드린 것과 비슷한 결인데요. 저는 빈 시간을 불안으로 느끼고, 항상 뭔가를 계속 만들어내야 한다는 강박이 있었습니다. 하지만 이번 앨범을 작업하며 '잘 쉬고 재충전해서 다시 일하기'의 중요성을 깨닫게 됐습니다. 앞으로도 가능할지 모르겠지만, 최대한 노력해보려고 합니다.

-단독 콘서트 '겹경사'에 대한 이야기도 해달라.

데뷔 10주년과 정규 5집 발매 시기가 겹친 것이 쉬운 것은 아니라고 생각했습니다. 또한, 저만의 10주년이 아닌, 제 옆에서 항상 자리를 지켜준 밴드 멤버들과 편곡 팀과의 10주년이기도 해서, 이번 공연이 큰 잔치라고 느껴졌던 것 같습니다. '겹경사'는 일단 밴드에 추가로 엄청난 파워 보컬 코러스 3인이 함께합니다. '와, 이게 진짜 라이브의 맛이지'라는 느낌을 배로 느끼실 수 있을 것 같다. 막간 코너를 통해 저와 10년간 달려온 팀원들의 속마음도 들어볼 수 있지 않을까 싶습니다.

-어느덧 데뷔 10주년을 맞았다.

'감사하다. 다행이다. 그리고 무너지는 순간이 오더라도 빨리 일어나야지!'라는 마음입니다. 앞으로도 재미있는 음악으로 찾아뵐 수 있도록 노력할 테니 많은 사랑 부탁드립니다

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com