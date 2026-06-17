'오버워치', 신규 영웅 시온 추가하는 3시즌 '호랑이 굴 속으로' 시작

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블리자드 엔터테인먼트는 팀 기반 액션 게임 '오버워치'에서 17일 '탈론의 지배(Reign of Talon)' 3시즌 '호랑이 굴 속으로(Into the Tiger's Den)를 시작했다고 밝혔다.

이번 시즌에는 신규 공격 영웅 '시온(Shion)'을 비롯해 신규 혼합 전장 '네온 교차로(Neon Junction)', 시즌 한정 스토리 이벤트, 신규 신화 아이템 등이 추가됐다.

우선 새롭게 합류한 시온은 하시모토 가문의 옴닉 수장이다. 과거 훈련용 봇처럼 이용당했던 인물이지만 살아남아 현재의 위치에 오른 캐릭터로 설정됐다. 게임 내에서는 높은 기동성과 압박 능력을 갖춘 공격 영웅으로 등장한다. 3점사 방식의 쌍권총을 사용하며 돌진 기술과 오토바이를 활용한 전투 스타일을 특징으로 한다.

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신규 혼합 전장인 네온 교차로는 하시모토 세력의 근거지를 배경으로 한다. 도쿄의 상점가를 연상시키는 공간으로 구성됐으며 이용자는 거점을 점령한 뒤 화물을 호위해 목적지인 '즈이코자(Zuiko-za)'까지 이동하게 된다. 전장 곳곳에는 하시모토 가문과 관련된 이야기가 담겨 있어 전투와 함께 세계관을 경험할 수 있다.

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시즌 한정 스토리 이벤트 '혼의 습격(Anima Strike)'은 7월 6일까지 진행된다. 이용자는 네온 교차로를 배경으로 각종 도전 과제를 수행하며 시온과 하시모토 가문을 둘러싼 이야기를 확인할 수 있다. 이와 함께 신규 신화 스킨 '승천 불사조 일리아리(Mythic Ascendant Phoenix Illari)'와 '도쿄 저항군 한조(Tokyo Rebel Hanzo)' 무기 스킨 등 다양한 꾸미기 아이템도 선보인다.

한편 블리자드는 '오버워치' 공식 블로그와 유튜브 채널을 통해 '탈론의 지배' 3시즌 관련 정보와 트레일러 영상을 공개했다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com