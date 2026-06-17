박명수, 유재석 향한 숨겨둔 진심 고백 "유튜브서 매번 내 얘기 해주고 챙겨줘 늘 고마워"(라디오쇼)

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[스포츠조선 박아람 기자] 코미디언 박명수가 절친 유재석을 둘러싼 '라인' 이야기에 유쾌한 반응을 보였다.

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17일 방송된 KBS 쿨FM '박명수의 라디오쇼'에는 그룹 보이넥스트도어가 게스트로 출연했다.

이날 멤버 명재현은 "보이넥스트도어가 박명수 라인인지 유재석 라인인지 이야기가 나오더라"며 "유재석 선배님이 명수 형도 본인이 키웠다고 하시더라"고 운을 뗐다.

이에 박명수는 "키웠다기보다는 같이 윈윈한 거다"라며 "키웠다는 건 좀 건방지다"고 손사래를 쳤다. 그러면서도 "아 나 짜증나네"라고 농담을 던져 웃음을 자아냈다.

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명재현은 "가만히 생각해 보니 명수 형 라인도 결국 재석 형 라인으로 이어지는 것 아니냐"고 말했고, 이에 박명수는 "재석 씨 너무 좋아한다. 재석 씨가 있기 때문에 제가 여기 있는 것"이라고 고마운 마음을 전했다.

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박명수는 끝으로 "다 장난으로 하는 이야기"라며 "재석 씨가 유튜브 콘텐츠에서 내 이야기도 해주고 챙겨줘서 늘 고맙다"고 애정을 드러냈다.

이에 명재현은 "거기서 박명수 형 성대모사도 했다"고 덧붙이며 훈훈한 분위기를 이어갔다.

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tokkig@sportschosun.com