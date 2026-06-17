최민수 생일 파티에 이정재·김희선 총출동..♥강주은 "결혼 초 깜짝 이벤트"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 강주은이 과거 남편 최민수를 위해 준비했던 깜짝 생일파티 비하인드를 공개했다.

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17일 유튜브 채널 '깡주은'에는 '★결혼기념일★ 강주은이 직접 준비한 서프라이즈를 본 최민수의 반응은?'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 강주은은 "결혼기념일이 다가오고 있어서 남편을 위한 요리를 몰래 준비하려고 한다"고 밝혔다.

이어 최민수를 위해 깜짝이벤트를 해본 적이 있느냐는 질문에 "옛날에 결혼하고 깜짝 생일파티를 한 적이 있다"고 답했다.

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강주은은 "그때 찍은 사진이 있는데 여러 배우분이 많이 있다"며 "이정재, 김희선 등이 왔는데 내 계획으로 정원이 있는 압구정 카페에 다들 모여 있었다"고 회상했다.

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이어 "그다음에 최민수가 왔는데 너무 놀라고 진지했다. 본인 이야기로는 자기한테 이렇게 해준 사람이 한 명도 없어서 너무 놀랐다더라. 그래서 당황스럽고 낯설어서 어떻게 반응해야 되는지 몰랐다고 했다"고 전했다.

또 강주은은 "신혼 때 내가 남편을 위한 깜짝 파티하니까 남편도 날 위해서 했다. 정말 깜짝 놀랄 정도로 되게 비싼 불가리 목걸이를 선사해 줬다. 그래서 아직도 갖고 있다"고 말했다.