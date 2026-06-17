'윤후♥' 최유빈, 쌍수 2번→다이어트 선언..유혹에 "정신병 걸릴 것 같아"

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 최재원 딸 최유빈이 다이어트를 선언한 가운데, 음식 유혹 앞에서 솔직한 고충을 털어놨다.

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17일 최유빈의 유튜브 채널에는 '일상 공개합니다. 근데 이제 내새연을 곁들인'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상 속 최유빈은 '내 새끼의 연애 시즌2' 출연진들과 방송 밖에서도 꾸준히 만나며 끈끈한 우정을 자랑했다.

이날 멤버들은 함께 야구장과 축구장을 찾으며 즐거운 시간을 보내는 등 화기애애한 분위기를 이어갔다.

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특히 다이어트를 선언한 최유빈은 먹음직스러운 음식들 앞에서 끊임없이 흔들리는 모습을 보여 웃음을 안겼다. 이를 본 출연진들은 "유또먹"이라며 장난을 쳤고, 최유빈 역시 민망한 듯 웃음을 터뜨렸다.

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최유빈은 "내일부터는 정말 건강한 음식만 먹으면서 다이어트를 해보겠다"며 굳은 의지를 드러냈지만, 멤버들은 치즈가 가득 들어간 음식들을 권하며 유혹을 멈추지 않았다.

결국 최유빈은 "이러지 마라. 이러다가 정신병 걸릴 것 같다"며 "나 다이어트 성공하는 거 보고 싶지 않느냐"고 하소연해 폭소를 자아냈다. 이어 "뿌링클보다 맛있는 닭가슴살을 먹어야겠다"며 스스로를 다독이는 모습으로 현실 다이어터의 공감을 불러일으켰다.

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최근 최유빈은 성형 의혹에 대해 "코는 안 했다. 쌍꺼풀 수술을 두 번 했다"고 솔직하게 고백해 화제를 모았다.

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한편 최유빈은 윤민수 아들 윤후와 tvN STORY '내 새끼의 연애 시즌2'에 출연해 최종 커플이 됐다. 이후 두 사람은 현실 커플로 발전해 많은 축하를 받았다.

jyn2011@sportschosun.com