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임지연, 성시경과 고기 12인분 거뜬 "대식가 집안, 라면 5봉지도 가능" ('유퀴즈')

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임지연, 성시경과 고기 12인분 거뜬 "대식가 집안, 라면 5봉지도 가능" ('유퀴즈')

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 임지연이 '먹짱'다운 면모를 뽐냈다.

17일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 '멋진 신세계'의 배우 임지연이 출연했다.

이날 유재석은 임지연의 '대식가' 면모를 언급하며 "성시경과 고기를 12인분 먹었다고 들었다. 집안이 원래 대식가 집안이라던데 라면도 작정하고 먹으면 5봉지는 먹는다고?"라고 물었다.

이에 임지연은 "할 수 있을 것 같다. 작정하고 먹으면 먹을 수 있을 것 같다. 위가 잘 부풀고, 잘 줄어드는 것 같다"고 답했다.

임지연, 성시경과 고기 12인분 거뜬 "대식가 집안, 라면 5봉지도 가능" ('유퀴즈')

임지연은 대학생 시절 먹기 위해 아르바이트를 했던 일화도 공개했다. 우연히 일본 라멘집에 갔다가 라멘에 꽂혀서 아르바이트하게 됐다는 그는 "점심시간에 라면을 하나씩 얻어먹고 싶었다. 그래서 면접 볼 때 '점심은 혹시 메뉴로 주시냐'고 물어서 메뉴로 준다고 해서 바로 인했다. 돈 주고 사 먹기에는 너무 비쌀 때였다"고 말했다.

이후에는 버거에 빠져서 수제 버거집에서 아르바이트했다고. 임지연은 "그때 용돈을 거의 밥값으로 썼다. 돈 쓸 일이 별로 없었다. 그래서 이럴 거면 내가 먹고 싶은 곳에서 일하면 되지 않나라는 생각이 들었다. 학교에서 학생들 일을 시키기도 했는데 그때도 학식이 너무 맛있어서 하는 그런 식이었다"고 털어놨다.

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