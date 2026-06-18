허남준, 아파트 건설 현장서도 캐스팅 당했다 "벽돌 잘 나르게 생겼다고"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 허남준이 건설 현장에서 캐스팅 제안을 받았던 일화를 공개했다.

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18일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'(이하 '유퀴즈')은 드라마 '멋진 신세계'의 배우 허남준이 출연한 예고편을 공개했다.

예고편에서 허남준은 과거 호프집, 백화점, 구두매장 등 다양한 아르바이트 경험을 전했다. 특히 건설 현장에서 일하던 중 소장에게 캐스팅 제안을 받았던 적도 있다고.

유재석은 "소장님이 '벽돌 잘 나르게 생겼다'고 하면서 바로 현장으로 오라고 한 적이 있다고 들었다. 남준 씨가 (아파트) 여러 채를 올렸다고 한다"고 말했다.

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이에 허남준은 "(소장님이) '너 번호가 뭐냐. 다른 현장 가면 불러줄게'라고 한 적이 있다"고 인정했고, 유재석은 "귀여움을 엄청 받은 거 같다"며 웃음을 터뜨렸다.

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'멋진 신세계'를 통해 새로운 '로코 장인'으로 주목받고 있는 허남준은 임지연과의 티격태격 케미를 언급하기도 했다. 그는 "감독님이 컷하면 임지연이 '야, 좀 멋있게 좀 해봐'라고 한다. 그럼 나는 '나 지금 최선을 다했는데?'라고 한다"며 유쾌한 케미를 전했다.

앞서 임지연은 '유퀴즈'에 출연해 허남준을 향한 각별한 애정을 드러낸 바 있다. 그는 "로코는 남자 주인공이 매력적인 행동을 하거나 얼굴이 진짜 잘생겨 보이거나 섹시해 보이거나 그런 게 중요하다고 생각했다"며 "세계가 살아야 서리가 살기 때문에 맨날 둘이 하는 이야기가 '내가 역광 포기했다. 조명 네가 다 받고 있는 거 알고 있냐. 무조건 잘생기게 나와야 한다'고 했다"고 밝혔다.

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이어 "로코는 남녀 호흡이 중요하다. 둘 다 매력이 잘 보여야 극이 살기 때문에 이게 잘 됐으면 좋겠다고 생각했다"며 "남준이가 정말 매력적인 배우라서 그게 우리 드라마에 잘 담겼으면 좋겠다고 생각했다"고 전했다.

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또 "사실 모든 작품에서 배우들의 합이 좋으면 좋겠지만 항상 좋을 수는 없다고 생각한다. 그런데 허남준이라는 배우를 만나고 거리낌없이 소통할 수 있는 나의 파트너를 만났다는 건 기적 같은 일"이라고 말했다.

그러면서 "내가 분량이 많고 책임감에 몸과 마음이 무너진 순간이 많았다. 그때마다 진짜 비타민같이 북돋워 줬다. 내가 선배지만 진짜 의지를 많이 했다. 세계가 남준이라서 정말 다행이라고 느끼면서 촬영했던 거 같다"며 고마움을 드러냈다.