안예은, 18일 정규 컴백…짙어진 비극서사

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[스포츠조선 백지은 기자] 싱어송라이터 안예은이 드디어 컴백한다.

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안예은은 18일 오후 6시 정규 5집 '그렇게 나쁘진 않을걸'을 발매한다. 이번 앨범은 2023년 2월 선보인 정규 4집 '쉽게 쓴 이야기' 이후 3년 5개월 여만에 발표하는 정규 앨범이다.

이번 앨범은 2장의 CD로 구성됐다. CD1은 타이틀곡 '디나이'를 포함해 '들숨' '클리셰' '릴리 오브 더 벨리' '무언' '낙망' '가시꽂이' '잔도공' '나이' 등 9곡이 담겼다. CD2에는 '눈 먼 물고기' '출항' '프러스트' '열달 아흐레' '윤무' '교복에서 부케까지' '문어의 꿈 with 임아진, 임성윤, 정솜, 이다온', '노승과 잔나비' 등 8곡이 수록됐다.

'그렇게 나쁘진 않을걸'은 안예은 특유의 비극 서사가 살아있는 앨범이다. 앨범 전반부는 망가진 사랑과 감정의 균열, 분노 회피 자기기만 체념 낙망으로 이어지는 감정선을 진하게 그려내며 비극적으로 끝난 사랑의 감정을 드러낸다. 앨범 후반부는 불안과 우울을 정면으로 마주하면서도 '그래도 살아보자'는 메시지를 전달, 삶을 대하는 현재의 인생관을 담아냈다.

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타이틀곡 '디나이'는 '망한 사랑'을 다룬 곡이다. 단순한 관계의 실패에 머물지 않고 삶 전반에서 느끼는 좌절과 회피 등의 감정을 강렬한 기타 리프와 에너지 넘치는 사운드로 풀어냈다.

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안예은은 20~21일 서울 강북구 성신여대 운정그린캠퍼스 대강당에서 단독 콘서트 '겹경사'를 개최하고 팬들과 만난다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com