김영옥, 남편상 아픔 딛고 반신마비 손자·아픈 딸 케어 집중 "애들이 있으니까"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 김영옥이 남편을 향한 그리움을 고백했다.

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17일 김영옥의 유튜브 채널에서는 '밥도둑 긴급 체포 .김영옥 할머니 간장게장 레시피 대공개'라는 제목의 영상이 게재됐다.

노량진 수산시장에 간 김영옥은 "게가 끝물이니까 빨리 있으면 장을 담글 수 있는 게 있나 보고 살 거고 갈치나 대합이 있으면 대합탕도 해볼 것"이라며 장바구니 리스트를 공개했다.

수산시장 안에서 여러 수산물들을 보고 감탄하던 김영옥. 김영옥은 꽃게를 보자마자 첫 번째 가게에서 쿨하게 바로 구매했다. 꽃게를 무려 5kg나 구매한 김영옥은 "많지 않다. 반은 삶아 먹고 반은 게장 담글 것"이라 밝혔다.

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이 외에도 여러 수산물들을 통 크게 사는 김영옥에 제작진은 "가는 길마다 사시면 어떡하냐"고 놀랐다. 이에 김영옥은 "나도 아이들이 있으니까. 근데 저건 내 거다. 왜간장에 계란 풀어서 성게알 얹어서 밥 먹으면 기가 막히게 맛있다"고 밝혔다.

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이어 병어를 본 김영옥은 "병어 보면 마음이 짠하다. 병어 마니아가 지금 없어져서"라고 남편을 떠올려 모두를 먹먹하게 했다. 그때 다른 가게 사장님이 선물을 들고 김영옥을 찾아왔다. 사장님은 "안 받으면 내가 너무 미안하다. 내가 원래 엄마 팬이다. 나 엄마 너무 너무 좋아한다"며 팬심을 드러냈다. 김영옥은 "우리 딸도 66살이다"라고 인사했고 사장님은 "나도 71살"이라 밝혔다. 이에 김영옥은 "내가 19살에 낳았으면 낳았다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

한편, 김영옥의 남편이자 KBS 아나운서 출신 김영길은 지난달 17일 별세했다. 김영옥은 병간호로 건강이 악화된 딸 대신 교통사고로 반신마비가 된 손자 간병에 집중하고 있다.

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wjlee@sportschosun.com