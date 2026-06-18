'누가봐도 이지혜 얼굴인데...' 中 속옷-고구마 광고 합성 유포에 분통

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[스포츠조선 조민정 기자] 방송인 이지혜가 자신의 얼굴이 합성된 광고를 직접 공개하며 주의를 당부했다.

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이지혜는 17일 자신의 SNS에 "제가 찍은 광고가 아니다. 요즘 들어 DM이 많이 오고 있다"며 여러 장의 캡처 사진을 올렸다.

공개된 사진에는 이지혜가 고구마, 속옷 등 특정 제품을 직접 홍보하는 것처럼 보이도록 제작된 광고 화면이 담겼다. 하지만 이는 AI로 합성된 광고인 듯 보인다. 자신과 무관한 허위 광고라는 것이 이지혜의 주장이다.

이지혜는 "절대 저 링크로 들어가서 구입하면 안 된다"며 "주의하시길 바란다"고 경고했다.

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이어 그는 "중국 어느 사이트로 연결되는 것 같다"며 "한국말로 쓰여 있긴 하지만 자세히 보면 어딘가 이상한 느낌이 들 것"이라고 설명했다. 그러면서 "도대체 어디서 만든 건지 정말 별로다"라며 불쾌감을 드러냈다.

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최근 연예인들의 사진과 영상을 무단으로 합성해 광고에 활용하는 사례가 잇따르고 있는 가운데 이지혜 역시 초상 도용 피해를 직접 알리며 팬들에게 피해 예방을 당부한 것이다.

누리꾼들은 "진짜 광고인 줄 알 수도 있겠다", "요즘 이런 사기 광고 너무 많다", "본인이 직접 알려줘서 다행이다", "링크 절대 누르면 안 되겠다" 등의 반응을 보였다.

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한편 이지혜는 2017년 세무사 문재완과 결혼했으며 슬하에 두 딸을 두고 있다. 현재 방송과 유튜브를 통해 활발히 활동 중이다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com