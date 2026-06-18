"요요 온 것 같아" 구혜선, '46kg' 다이어트 성공 후 돌연 위기 고백…사진 보니 '반전'

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 구혜선이 '46kg' 다이어트 성공 이후 요요에 대한 고민을 털어놨다.

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구혜선은 18일 "요요(?)가 온 것 같아 요가 중"이라는 글과 함께 근황이 담긴 사진을 공개했다.

구혜선은 청순한 분위기의 편안한 일상복 스타일 요가복을 착용한 채 요가에 집중하고 있는 모습이다. 화장기 옅은 자연스러운 모습에도 변함없는 미모를 자랑하며 눈길을 끌었다.

특히 최근 체중 감량에 성공하며 화제를 모았던 구혜선은 꾸준한 자기 관리로 많은 관심을 받아왔다.

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앞서 그는 체중계 화면을 공개하며 46.78kg을 기록한 모습을 인증해 화제를 모은 바 있다.

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구혜선은 이전부터 13kg 감량을 목표로 다이어트를 진행 중이라고 밝혀 많은 응원을 받았다. 그는 숙면과 저염식 위주의 식단 등 건강한 생활 습관을 통해 체중 감량에 성공했다고 전해졌다.

이 가운데 구혜선이 "요요(?)가 온 것 같다"며 솔직한 고민을 전하자 팬들의 관심도 이어지고 있다. 다만 실제 사진 속 그는 여전히 날씬한 몸매를 유지하고 있어 눈길을 끈다.

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한편 구혜선은 2002년 광고 모델로 데뷔해 드라마 '꽃보다 남자' 등에 출연하며 큰 인기를 얻었다. 이후 2024년 성균관대학교를 졸업한 뒤 카이스트 대학원에 진학해 올해 1월 조기 졸업했다.

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또한 구혜선은 직접 개발한 휴대용 헤어롤을 출시해 큰 화제를 모았다. 해당 헤어롤은 휴대성과 환경 친화성, 기능성을 개선한 특허받은 제품이다. 다만, 낱개 1만 3000원, 2개 세트 2만 5000원이라는 높은 가격이 공개되면서 일각에서는 가격 논란이 불거지기도 했다.

shyun@sportschosun.com