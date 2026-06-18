'성형외과 의사♥' 박은영, 신혼집 최초 공개...남편표 아침 먹는 새신부 ('전참시')

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[스포츠조선 이우주 기자] MBC '전지적 참견 시점'에서는 '5월의 신부' 박은영이 러블리한 신혼집을 최초로 공개, 안방극장에 달달한 기운을 선사할 예정이다.

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오는 20일(토) 방송되는 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'(기획 강영선, 연출 김윤집·전재욱·김해니·정동식·이다운, 작가 여현전) 403회에서는 '5월의 신부'가 되어 돌아온 박은영 셰프의 달콤한 신혼 일상과 후배 셰프들이 증언하는 핑크빛 비밀(?) 연애 비하인드가 그려진다.

새댁 박은영의 아침 식사는 사랑꾼 남편이 출근 전 만들어놓고 간 요거트. 사랑이 듬뿍 담긴 요거트를 먹으며, 남편과 달달한 통화를 나눈다. 평소 주방에서 카리스마 폭발, 테토력 넘치는 셰프의 면모를 보여주던 박은영이지만 남편과의 통화가 시작되자, 단숨에 달달+수줍 모드로 전환돼 시선을 집중시킨다.

이날 방송에서는 '사랑꾼' 박은영의 연애 시절 비하인드도 대방출된다. 함께 일하는 후배 셰프들은 박은영 셰프의 남다른 사랑꾼 면모를 폭로한다. 식당 영업을 마친 뒤 오직 남편만을 위한 1인 파인다이닝을 준비하는가 하면, "우리 오빠 먹여야 한다"며 즉석에서 메뉴에도 없던 강된장을 만들 정도였다고. 여기에 바쁜 홍콩 근무 시절에도 틈틈이 시간을 내 남편과 롱디 연애를 이어왔던 일화까지 공개되며, 사실은 모두가 알고 있었던 비밀(?) 연애의 전말이 베일을 벗는다.

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한편, '춤추는 셰프' 박은영의 역대급 성덕 모먼트 또한 기대감이 치솟는 부분. 지난 출연 당시, 아일릿의 '낫 큐트 애니모어(NOT CUTE ANYMORE)' 댄스로 화제를 모았던 그녀. 이번엔 스튜디오에서 원곡자 아일릿을 직접 만나, 특별한 컬래버 무대를 펼친다. 특히 박은영 셰프의 춤 영상을 모두 봤다는 아일릿 멤버들의 디테일한 피드백과 꿀팁 전수까지 이어지며 훈훈함을 더했다는 후문이다.

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중식여신에서 사랑꾼으로 돌아온 박은영 셰프의 달달함 한도 초과 신혼 일상과 아일릿과의 역대급 컬래버 무대는 오는 20일 토요일 밤 11시 10분 MBC '전지적 참견 시점'에서 확인할 수 있다.

wjlee@sportschosun.com