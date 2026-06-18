모솔커플 19기 '상철♥옥순' 결혼한다…웨딩드레스 4벌 입어보며 행복한 고민

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[스포츠조선 조민정 기자] '나는 솔로' 19기 옥순이 결혼을 앞두고 웨딩드레스 선택에 대한 고민을 털어놨다.

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옥순은 18일 자신의 SNS를 통해 웨딩드레스 피팅 영상을 공개하며 예비신부의 설렘 가득한 근황을 전했다.

그는 "올릴까 말까 수천 번 고민 끝에 올린다"며 "일단 관리부터 받아야겠다"는 재치 있는 멘트와 함께 드레스 투어 현장을 공유했다.

공개된 영상에는 서로 다른 매력을 지닌 웨딩드레스 4벌을 입어보는 옥순의 모습이 담겼다. 화려한 비즈 장식이 돋보이는 드레스부터 깔끔하면서도 우아한 실크 드레스까지 다양한 스타일을 완벽하게 소화하며 시선을 사로잡았다.

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드레스를 모두 착용해 본 뒤 옥순은 "주변에서 다 잘 어울린다고 해주셔서 오히려 선택이 더 어려웠다"며 "과연 어떤 드레스를 최종 선택했을지 궁금하지 않으시냐. 여러분의 추천도 듣고 싶다"고 전했다.

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한편 옥순은 SBS Plus·ENA 예능 프로그램 '나는 솔로' 모태솔로 특집 19기에 출연해 상철과 인연을 맺었고 방송 이후 실제 연인으로 발전했다. 최근에는 결혼 소식을 직접 전하며 많은 팬들의 축하를 받고 있다.