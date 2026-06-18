심수봉, 희귀병 투병 고백 "소리 못 듣는 병, 큰 소리 나면 쓰러져" ('데이앤나잇')

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 심수봉이 MBN '김주하의 데이앤나잇'에서 갓난아이 때부터 박자 감각이 남달랐던 천부적인 음악 재능을 공개한다.

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데뷔 48년 차 대한민국 레전드 가수 심수봉은 20일(토) 방송될 MBN '김주하의 데이앤나잇' 30회에서 집안이 5대에 걸쳐 국악을 한, 음악을 할 수밖에 없는 운명적인 사연을 밝힌다.

심수봉은 "판소리 유파 중에 중고제라고 충청도 지방의 유명한 가문 마지막 후손이 바로 저다"라고 태생이 가수가 될 수밖에 없던 사연을 말해 모두를 놀라게 한다. 이어 심수봉은 "갓난아이 때 어머니와 이모가 노래를 부르면 발가락으로 박자를 맞췄다고 한다"라며 타고난 음악적 재능을 알아본 어머니 덕분에 다섯 살 때부터 피아노를 배우기 시작했다고 고백한다.

특히 심수봉은 "가수 데뷔 전 미8군에서 드럼을 쳤다"라며 16살 때 당시 최고의 음악가들만 설 수 있다는 미8군 무대에서 드러머로 활동했던 반전 이력을 전한다. "우연히 TV에서 여성이 치는 드럼 연주를 보고 드럼에 빠져서 학원을 다녔다"라는 심수봉은 피아노부터 드럼, 기타, 작사와 작곡에 이르기까지 천부적인 음악 DNA를 밝혀 감탄을 일으킨다.

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또한 심수봉은 오랫동안 힘들게 감당해 온 희귀병에 대해서도 털어놓는다. 심수봉은 "중학교 때 친구들이 놀라게 하는 바람에 그 이후로 큰 소리에 굉장히 민감해졌다"라며 '미소포니아 증후군'이라는 희귀병을 앓고 있다고 고백한다. "소리를 못 듣는 병"이라는 심수봉은 "센 소리가 난다든지 큰 소리가 나는 경우에 쓰러진다. 혹시나 해서 항상 귀마개를 하고 다닌다"라고 털어놔 안타까움을 자아낸다. 가수에게는 치명적일 수 있는 희귀병을 앓고 있는 상황에도 음악을 놓지 않고 계속 이어온 심수봉의 강인한 의지가 모두를 감동하게 한다.

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한편 MBN 이슈메이커 토크쇼 '김주하의 데이앤나잇'은 '낮과 밤, 냉정과 열정, 정보와 감동'을 내세운 신개념 이슈메이커 토크쇼다. 매주 토요일 밤 9시 40분 방송된다.

wjlee@sportschosun.com