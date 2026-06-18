'중식여신' 박은영, 신혼집 최초 공개…"남편 위한 1인 파인다이닝"(전참시)

사진제공=MBC

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[스포츠조선 정빛 기자] 박은영 셰프가 신혼 생활을 공개한다.

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20일 방송되는 MBC 예능 '전지적 참견 시점'에서는 지난 5월 결혼한 박은영 셰프의 신혼 일상이 공개된다.

이날 박은영은 남편이 출근 전 준비해 둔 요거트로 아침을 시작한다. 이어 남편과 통화를 나누며 평소 주방에서 보여주던 카리스마와는 다른 모습을 드러낸다.

후배 셰프들이 전하는 연애 비하인드도 공개된다. 이들은 박은영이 식당 영업을 마친 뒤 남편을 위해 별도의 식사를 준비하거나, 메뉴에 없는 음식을 직접 만들어 챙겼던 일화를 전한다. 홍콩 근무 시절 장거리 연애를 이어온 과정도 함께 소개될 예정이다.

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박은영의 팬심도 그려진다. 앞서 아일릿의 '낫 큐트 애니모어(NOT CUTE ANYMORE)' 챌린지 영상으로 화제를 모았던 그는 스튜디오에서 아일릿과 만나 특별 무대를 선보인다.

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아일릿 멤버들은 박은영의 춤 영상을 본 소감과 함께 조언을 전한다.

MBC '전지적 참견 시점'은 20일 오후 11시 10분 방송된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com