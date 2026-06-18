'참교육' 고운 쓰레기 빌런 이승규, 본체는 달랐다..학폭 피해 학생 지원 재단 후원

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[스포츠조선 조지영 기자] 전 세계 시청자로부터 호평을 얻은 넷플릭스 시리즈 '참교육'(이남규·김다희·문종호 극본, 홍종찬 연출)에서 첫 번째 빌런으로 강렬한 인상을 남긴 신예 이승규가 학교폭력 피해 학생들을 위한 후원에 동참해 눈길을 끌었다.

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지난 5일 공개된 '참교육'은 넷플릭스 글로벌 비영어 시리즈 1위에 오른 데 이어 2주 연속 정상을 지키며 전 세계적인 흥행을 이어가고 있다. 특히 전 세계 46개국 1위, 91개국 TOP10을 기록하며 글로벌 화제작으로 자리매김했다.

이승규는 극의 시작을 여는 첫 번째 에피소드에서 차기 대권주자 류광필 의원의 아들이자 학교를 폭력으로 지배하는 권력형 학교폭력 가해자 류준형 역을 맡아 강렬한 존재감을 드러냈다. 냉혹하면서도 현실감 넘치는 악역 연기로 극의 몰입도를 끌어올렸고, 국내는 물론 글로벌 시청자들에게 깊은 인상을 남겼다. 시청자들 사이에서는 '고운 쓰레기'라는 별명이 붙을 정도로 화제를 모았으며, 작품 공개 이후 SNS 팔로워가 급증하는 등 차세대 라이징 배우로 주목받고 있다.

이승규는 최근 학교폭력 피해 학생들을 지원하는 BTF푸른나무재단(이하 BTF)에 후원하며 학교폭력 예방과 피해 학생 지원에 힘을 보탰다.

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BTF는 학교폭력으로 자녀를 잃은 김종기 이사장이 설립한 국내 대표 학교폭력 예방 전문 비영리 공익법인(청소년 NGO)으로, 학교폭력 예방 교육과 피해 학생 및 가족 지원 활동을 꾸준히 이어오고 있다. 김종기 이사장의 사연은 방송 '유 퀴즈 온 더 블럭'을 통해 소개되며 많은 공감을 얻은 바 있다.

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소속사 관계자는 "배우의 뜻을 전해 듣고 뜻깊은 결정이라고 생각했다"며 "좋은 영향력이 더 많은 사람들에게 전해질 수 있도록 함께 알리게 됐다"고 밝혔다.

한편, 이승규는 작품마다 뚜렷한 존재감을 보여주며 성장세를 이어가고 있는 라이징 배우다. '우리 연애 시뮬레이션'에서 섬세한 감정 연기로 가능성을 보여준 데 이어, '참교육'에서는 첫 번째 에피소드의 핵심 빌런 '류준형' 역을 맡아 현실감 넘치는 악역 연기로 국내외 시청자들의 호평을 이끌어냈다. 작품 밖에서도 학교폭력 피해 학생들을 위한 나눔에 동참하며 조용한 선한 영향력을 이어가고 있다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com