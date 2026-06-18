"돌아왔구나 정진만"…이동욱X김혜준 '킬쇼2' 깊어진 세계관→스타일리시 액션까지 진화했다

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[스포츠조선 조지영 기자] 디즈니+ 오리지널 시리즈 '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'(지호진·이권 각본, 이권 연출)가 진화된 시리즈로 기대를 모으고 있다.

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업그레이된 세계관→깊어진 관계성

'킬러들의 쇼핑몰'이 오는 7월 시즌2로 컴백을 알리면서 전 세계 팬들의 기대감을 한껏 끌어올리고 있다. 한층 거대해진 세계관과 더욱 깊어진 관계성은 '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'를 기대하게 만드는 가장 큰 이유 중 하나다.

이번 시즌에서는 혹독한 인수인계를 거쳐 쇼핑몰의 대표가 된 조카 지안(김혜준)의 성장과 다시 돌아온 삼촌 진만(이동욱)의 새로운 이야기가 예고되면서 이목이 집중된다. 죽음의 문턱을 넘어 재회하게 된 두 사람이 시즌2에서는 더욱 깊어진 서사를 그리며 어떤 변화를 마주하게 될지 궁금증을 자극한다.

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여기에 진만과 지안의 든든한 조력자 머더헬프의 더욱 끈끈해진 팀워크와 새로운 글로벌 세력의 합류와 함께 강화된 전투력을 예고한 용병 조직 바빌론의 대결은 한층 확장된 세계관과 풍성해진 스케일을 선사할 것으로 기대를 모은다.

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스타일리시 액션의 진화

'킬러들의 쇼핑몰' 시리즈를 대표하는 스타일리시 액션을 다시 볼 수 있다는 사실 역시 시즌2를 기대하게 만드는 핵심 요소다. 시즌1이 밀리터리 액션과 총기 액션, 무에타이 등 다채로운 액션 시퀀스로 시선을 사로잡았다면, 시즌2는 한층 진화한 무기와 폭발하는 액션으로 차별화를 예고한다.

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스케일 넘치는 총격전부터 장검, 이도류, 너클 등 캐릭터마다 완전히 다른 무기와 전투 스타일이 등장해 액션의 스펙트럼을 더욱 넓힌 것은 물론, 인물의 성격과 특성을 반영한 액션 디자인으로 보는 재미를 배가시킬 예정이다.

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"돌아왔구나 정진만!"

전 세계 유력 매체들이 극찬한 웰메이드 시리즈의 귀환이라는 점 역시 시즌2를 기대하게 만드는 이유다. 시즌1은 뉴욕타임스가 선정한 '2024 최고의 인터내셔널 TV 쇼'에 이름을 올렸고, 미국 타임지의 '2024 올해의 한국 드라마' TOP4에 선정되며 K-시리즈의 위상을 드높였다. 또한 "능숙한 연기, 스타일리시한 촬영, 완벽한 속도감으로 완성된 '킬러들의 쇼핑몰'은 K-드라마 장르의 다양성을 보여주는 훌륭한 표본"(TIME), "뛰어난 스토리텔링의 대표적인 사례. 극도의 몰입감을 경험한 기분"(NME) 등 해외 유력 매체들의 호평 세례와 함께 세계적인 열풍을 일으킨 바, 새로운 시즌을 향한 관심 역시 뜨거워지고 있다.

특히 최근 예고편이 공개되면서 "돌아왔구나 정진만"(유튜브_피**), "전개부터 결말까지 깔끔하고 몰입도 있게 잘 만든 몇 안 되는 드라마. 시즌2도 그래서 더 기대된다"(유튜브_hy**), "대박! 2026년 드라마 중 가장 기대되는 작품!"(유튜브_ju**), "더 이상 기다릴 수 없다. 7월이 빨리 왔으면 좋겠다"(유튜브_Do**), "시즌2의 세계관은 시즌1보다 훨씬 더 웅장해 보인다"(유튜브_李**) 등 팬들의 폭발적인 반응이 쏟아지고 있어 전 세계를 사로잡았던 '킬쇼' 열풍이 시즌2에서 다시 한번 이어질 수 있을지 귀추가 주목된다.

'킬러들의 쇼핑몰 시즌2'는 혹독한 인수인계를 마치고 쇼핑몰의 새로운 대표가 된 지안(김혜준)이 살아 돌아온 진만(이동욱)과 함께 바빌론 글로벌 세력에 맞서 본격적인 반격을 펼치는 스타일리시 액션 시리즈다. 이동욱, 김혜준, 조한선, 금해나, 김민, 정윤하, 현리, 오카다 마사키, 이태영 등이 출연했고 전편의 지호진 작가가 각본을, 이권 감독이 연출을 맡았다. 오는 7월 디즈니+를 통해 공개 예정.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com