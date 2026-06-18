故 최진실 딸' 최준희, 결혼 한 달 만에 또 성형 고민 "인생 최고 버전으로.."

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[스포츠조선 김준석 기자] 고(故) 최진실의 딸 최준희가 추가 성형에 대한 고민을 털어놓으며 눈길을 끌었다.

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최준희는 지난 17일 SNS를 통해 팬들과 소통하던 중 한 팬으로부터 "언니 앞으로 성형 계획 알려주세요"라는 질문을 받았다.

이에 그는 "몰라, 할 거 너무 많다"라고 답하며 솔직한 심경을 전했다.

이어 "한 번 살다가 가는 인생 최고의 버전으로..."라는 말을 덧붙여 추가 시술 및 성형에 대한 생각이 있음을 내비쳤다.

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최준희의 발언은 앞서 공개했던 친구들의 조언과 맞물려 다시 화제를 모으고 있다.

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그는 최근 결혼식을 앞두고 SNS에 '친구들에게 내가 그만둬야 할 다섯 가지가 뭔지 물어보기'라는 문구를 공개한 바 있다.

이에 친구들은 "다이어트", "외모정병", "성형수술을 내려놓아라" 등의 답변을 남기며 진심 어린 조언을 건넸다.

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하지만 최준희는 이후에도 성형에 대한 고민을 솔직하게 드러내며 자신의 생각을 밝혔다.

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이를 접한 일부 누리꾼들은 "이제 충분히 예쁘다", "외모 강박에서 벗어났으면 좋겠다", "건강이 더 중요하다" 등의 반응을 보이며 우려와 응원을 동시에 보내고 있다.

앞서 최준희는 지난해 유튜브 채널을 통해 얼굴 윤곽 시술과 눈 뒷트임, 밑트임 수술 사실을 직접 공개하며 화제를 모은 바 있다.

한편 최준희는 지난달 16일 서울 강남의 한 호텔에서 11세 연상의 비연예인과 결혼식을 올렸다.

narusi@sportschosun.com