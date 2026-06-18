전소영, ♥박지훈과 손 잡고 끝? '취사병 전설이 되다' 시즌2 염원하는 이유

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 전소영이 박지훈과 풋풋한 로맨스 열연으로 시청자를 사로잡았다.

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전소영은 티빙 오리지널 '취사병 전설이 되다'(최룡 극본, 조남형 연출)에서 국방일보 기자 정민아 역을 맡아 강성재(박지훈)와의 서사를 완성했다. 앞서 정민아는 성재를 향한 반가움과 걱정을 숨기지 않는 모습으로 두 사람의 관계에 궁금증을 더했다.

'취사병 전설이 되다' 마지막회에서 정민아는 요리 대회 우승 이후 성재를 인터뷰하며 그의 성장을 가장 가까이에서 지켜봤다. 전소영은 기자로서의 차분한 태도와 성재를 향한 애정을 균형 있게 담아내며 두 사람 사이에 쌓인 시간을 설득력 있게 그려냈다.

특히 노을을 배경으로 성재와 손을 맞잡는 순간은 시청자들의 마음을 두드렸다. "고무신 진짜 시간 안 가는데"라는 민아의 솔직한 고백에 성재가 먼저 손을 내밀며 두 사람의 거리가 한 걸음 가까워진 것. 전소영은 수줍은 미소만으로 민아가 품어온 오랜 진심을 전하며 극의 몰입을 높였다.

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무엇보다 전소영은 민아의 진심을 절제된 연기력으로 풀어냈다. 담백한 표현만으로도 인물의 애정과 떨림을 차곡차곡 쌓아 올리며 극의 여운을 끌어올렸다. 손을 맞잡는 짧은 순간에도 그간의 감정을 고스란히 담아내며 장면에 무게를 실었다.

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이처럼 인물의 마지막을 자신만의 방식으로 채워 넣은 전소영. 짧은 등장에도 인물의 시작과 끝을 또렷하게 남기며 이야기의 마침표를 찍었다. 이러한 그의 다음 행보에도 관심이 이어진다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com