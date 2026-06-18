박혜경, 새벽 경찰서行 "불륜 300번 저지르다 CCTV 발각됐다고…가짜뉴스 신고"

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 박혜경이 새벽에 경찰서까지 직접 갔던 일을 밝혔다.

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17일 유튜브 채널 '닭터신'에서는 ''저 요괴예요' 박혜경이 직접 밝힌 다중인격의 진실'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

박혜경은 "최근에 새벽에 경찰서 갔다 왔다. 사이버 수사대"라고 밝혀 눈길을 모았다. 박혜경은 "어떤 인간이 베트남에서 유튜브 채널을 팠다. 그래서 거기에 온갖 연예인들의 말도 안 되는 거짓 뉴스를 담았다. 근데 거기에 '박혜경이 결혼해서 불륜을 300번 이상 저질렀는데 남편이 출장 간 사이에 불륜을 저지르다 CCTV에 찍혀서 언론에 발각돼서 명예를 실추했다'더라"라며 "난 참을 수가 없어서 댓글을 달았다. 첫날엔 진짜 댓글을 세게 달았다. '너 죽었다. 가만 안 두겠다' 했는데 유튜브는 정책상 (영상을) 못 내린다더라. 그래서 유튜브에 직접 신고했는데 법적으로 처리하겠다고 답변이 왔다"고 밝혔다.

박혜경은 "근데 내가 단 댓글이 창피해서 아침에 일어나서 고쳤다. '박혜경입니다. 저는 결혼한 적이 없습니다. 그러므로 남편이 존재하지 않는다. 불륜이 웬 말일까요? 그리고 신고했습니다'"라고 밝혀 웃음을 안겼다.

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박혜경은 성대 수술을 두 차례나 받았다며 "기획사 문제 때문이었다. 노래를 불러서는 목이 안 간다. 스트레스 때문에 마시지도 못하는 술 먹고 울고 새벽까지 소리지르고 몸 가누지도 못하고 엉엉 울다 보니까 성대에 문제가 생겼다. 그래서 수술을 했다"고 털어놨다.

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박혜경은 "그때 성대 선생님이 큰 동기를 주셨다. 예전에 했던 노래가 안 돼서 미치겠더라. 근데 선생님이 '옛날의 목소리도 박혜경 씨 목소리, 지금의 목소리도 박혜경 씨 목소리다. 지금 수술하고 상처 극복한 목소리를 받아들이고 지금 그 노래를 다시 부르라더라. 그걸 받아들이니 목소리가 나오더라. 그래서 다시 노래하기 시작한 것"이라 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com