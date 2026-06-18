'트로트 신동' 이수연 할머니 "子 보내고 키운 손녀, 수입 1원도 안 써" 뭉클 ('편스토랑')

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[스포츠조선 이우주 기자] '신상출시 편스토랑' 장민호가 이수연과 할머니의 이야기에 눈물짓는다.

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6월 18일(목) 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 다정한 삼촌 장민호가 13세 트로트 요정 이수연과 할머니를 호마카세에 초대한다. 손녀를 향한 할머니의 사랑과 할머니를 생각하는 이수연의 기특함에 '편스토랑' 스튜디오도 눈물바다가 됐다고 해 궁금증을 더한다.

이날 공개되는 VCR 속 장민호는 귀요미 조카 이수연을 위해 일일 요리 선생님으로 나섰다. 이수연이 자신의 뒷바라지로 고생하시는 할머니, 할아버지를 위해 요리를 만들고 싶어한 것. 장민호 삼촌의 도움으로 요리를 완성한 이수연. 과연 이수연의 할머니는 손녀가 만든 생애 첫 요리에 어떤 반응을 보였을까.

감동적인 요리와 함께 이수연과 할머니의 이야기도 공개됐다. 이수연은 7살 때 아빠가 돌아가신 후 할머니, 할아버지 손에 자랐다. 이수연 할머니는 "사람들은 가슴에 묻으라고 하는데 묻을 수가 없더라. 당시 우울증과 대인기피증으로 힘들었다"라고 말했다. 그리고 그렇게 매일을 눈물로 살던 때, 손녀 때문에 웃음을 터트렸던 할머니의 사연이 공개됐다. 슬퍼하던 할머니를 웃게 만든 기특한 손녀의 노력은 무엇이었을까.

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이토록 기특한 손녀 이수연을 위해 할머니와 할아버지는 뒷바라지에 최선을 다하고 있다고. 이수연 할머니는 "수연이의 수입은 다 저축하고 있다. 수연이가 직접 돈 관리를 하는 나이가 되기 전까지는 모아주려고 한다"라고 전했다. 실제로 두 분은 이수연의 수입을 1원도 사용하지 않고, 생활비를 따로 벌고 있다고. 장민호는 "정말 대단하시다"라며 응원의 마음을 전했다.

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이에 이수연은 "저는 괜찮으니까 제발 써달라고 하는데…"라며 "제가 책임지겠습니다"라고 당차게 다짐해 '편스토랑' 스튜디오를 눈물바다로 만들었다는 후문이다. 13세 이수연이 "책임지겠다"라는 말을 한 이유, 이수연을 향한 할머니X할아버지의 사랑, 기특한 이수연을 보는 장민호의 마음 등은 6월 18일 목요일 '북중미 월드컵 NOW'가 끝난 후 밤 10시 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서 공개된다.

wjlee@sportschosun.com