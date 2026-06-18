문채원, 28일 결혼…비연예인 연인과 비공개 예식[공식]

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 문채원이 품절녀 대열에 합류한다.

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18일 소속사에 따르면 문채원은 오는 28일 서울 모처에서 비연예인 예비신랑과 결혼식을 올린다. 예식은 양가 가족과 가까운 지인들만 참석한 가운데 비공개로 진행될 예정인 것으로 알려졌다.

결혼을 앞둔 문채원은 최근 자신의 SNS를 통해 웨딩 화보를 공개하며 예비신부의 설레는 근황을 전했다.

공개된 사진 속 문채원은 레이스 장식이 돋보이는 오프숄더 웨딩드레스를 입고 우아한 매력을 발산했다. 긴 베일과 풍성한 드레스 실루엣이 클래식한 분위기를 더했으며 특유의 청초한 미소로 시선을 사로잡았다.

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특히 단아하면서도 고급스러운 비주얼이 돋보이며 팬들의 축하가 이어지고 있다.

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한편 문채원은 2007년 드라마 '달려라 고등어'로 데뷔했다. 이후 '찬란한 유산', '공주의 남자', '세상 어디에도 없는 착한남자', '굿 닥터', '악의 꽃' 등 다수의 히트작에 출연하며 꾸준한 사랑을 받아왔다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com