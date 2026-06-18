[공식] 남궁민♥진아름, 결혼 4년 만에 부모 된다…"소중한 생명 찾아와" (전문)

남궁민(왼쪽), 진아름. 사진 출처=진아름 개인 계정

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 남궁민(49)과 진아름(38)이 결혼 4년 만에 부모가 된다.

Advertisement

남궁민 소속사 935엔터테인먼트는 18일 "남궁민 배우와 진아름 배우 부부에게 소중한 새 생명이 찾아왔다"며 "두 사람은 감사하고 설레는 마음으로 건강과 안정을 최우선으로 하며 새로운 가족을 맞이할 준비를 하고 있다"고 밝혔다.

이어 "다만 개인적인 영역인 만큼, 보다 구체적인 내용에 대해서는 말씀드리기가 어려운 점 너른 양해 부탁드린다"면서 "남궁민 배우와 가족에게 찾아온 소중한 축복을 따뜻한 마음으로 함께 축하해 주시길 바라며, 앞으로도 많은 응원과 관심 부탁드린다"고 덧붙였다.

두 사람은 2015년 남궁민이 연출한 영화 '라이트 마이 파이어'에서 감독과 배우로 만나 인연을 맺었다. 이후 1년 뒤인 2016년 연인사이를 인정한 뒤, 약 7년간 공개 열애를 이어오다 2022년 10월 결혼식을 올렸다.

Advertisement

이하 남궁민 소속사 공식입장 전문.

Advertisement

안녕하세요. 935엔터테인먼트입니다.

금일 보도된 남궁민 배우 관련 기사에 대해 공식 입장을 전해드립니다.

Advertisement

남궁민 배우와 진아름 배우 부부에게 소중한 새 생명이 찾아왔습니다. 두 사람은 감사하고 설레는 마음으로 건강과 안정을 최우선으로 하며 새로운 가족을 맞이할 준비를 하고 있습니다.

Advertisement

다만 개인적인 영역인 만큼, 보다 구체적인 내용에 대해서는 말씀드리기 어려운 점 너른 양해 부탁드립니다.

남궁민 배우와 가족에게 찾아온 소중한 축복을 따뜻한 마음으로 함께 축하해 주시길 바라며, 앞으로도 많은 응원과 관심 부탁드립니다.

감사합니다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com