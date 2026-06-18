남궁민♥진아름, 결혼 4년만 부모 된다 "소중한 새 생명 찾아와" (전문)[공식]

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 남궁민이 아빠가 된다.

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남궁민 소속사 935엔터테인먼트 측은 18일 공식 입장을 통해 진아름의 임신 소식을 알렸다.

소속사 측은 "남궁민 배우와 진아름 배우 부부에게 소중한 새 생명이 찾아왔다. 두 사람은 감사하고 설레는 마음으로 건강과 안정을 최우선으로 하며 새로운 가족을 맞이할 준비를 하고 있다"고 밝혔다.

다만 "개인적인 영역인 만큼, 보다 구체적인 내용에 대해서는 말씀 드리기 어려운 점 너른 양해 부탁 드린다"며 "남궁민 배우와 가족에게 찾아온 소중한 축복을 따뜻한 마음으로 함께 축하해 주시길 바라며, 앞으로도 많은 응원과 관심 부탁 드린다"고 밝혔다. .

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남궁민과 진아름은 2015년 남궁민이 연출한 영화 '라이트 마이 파이'에서 감독과 배우로 인연을 맺었다. 이후 연인으로 발전한 두 사람은 열애 7년 만인 2022년 10월 결혼식을 올렸다. 결혼 4년 만에 부모가 되는 두 사람의 소식에 축하가 쏟아지고 있다.

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한편, 남궁민은 오는 7월 4일 첫 방송되는 KBS2 '결혼의 완성'으로 1년 만에 복귀한다.

wjlee@sportschosun.com

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다음은 남궁민 측 입장 전문

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안녕하세요. 935엔터테인먼트입니다.

금일 보도된 남궁민 배우 관련 기사에 대해 공식 입장을 전해드립니다.

남궁민 배우와 진아름 배우 부부에게 소중한 새 생명이 찾아왔습니다. 두 사람은 감사하고 설레는 마음으로 건강과 안정을 최우선으로 하며 새로운 가족을 맞이할 준비를 하고 있습니다.

다만 개인적인 영역인 만큼, 보다 구체적인 내용에 대해서는 말씀드리기 어려운 점 너른 양해 부탁드립니다.

남궁민 배우와 가족에게 찾아온 소중한 축복을 따뜻한 마음으로 함께 축하해 주시길 바라며, 앞으로도 많은 응원과 관심 부탁드립니다.

감사합니다.