랄랄, 딸 키우는 집 말벌 떼 출몰에 공포 "119 불러도 소용없다"

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[스포츠조선 정안지 기자]유튜버 랄랄이 집 외벽 환풍기 근처에 출몰한 말벌 떼로 인해 긴급 SOS를 요청했다.

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랄랄은 18일 자신의 SNS를 통해 "여러분 환풍기 쪽에 말벌이 집을 지은 것 같다. 관리실에서는 119 불러야 한다고 하는데 119 불러야 하냐"라며 걱정 가득한 표정으로 상황을 설명했다.

그는 "말벌이 엄청 많이 생겼다. 벽 완전 위에 집을 지은 거 같은데 말벌은 안 보이는데 말벌이 엄청 많다"라면서 "집을 짓기 전 119를 부르는 게 맞냐"라고 조언을 구했다.

잠시 후 랄랄은 마침 아파트 외벽 도색 작업을 진행하던 작업자에게 상황을 설명하며 도움을 요청했다. 랄랄은 "119 안 불러도 되냐"라고 물었고, 작업자는 창문 너머로 환풍기 주변을 살펴본 뒤 "119 불러도 집이 없다. 스티로폼이지 않나. 그걸 뚫고 들어가서 어딘가에 있는 거다"라고 설명했다.

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예상치 못한 답변에 당황한 랄랄은 "아저씨가 봐주셨다. 119 불러도 벌집이 없고 뚫고 들어가는 거라 어려울거 라고 한다"라고 답답한 마음을 털어놨다.

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한편, 랄랄은 2014년 11세 연상의 비연예인과 결혼해 슬하에 딸 한 명을 두고 있다.

anjee85@sportschosun.com